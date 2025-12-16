Nicușor Dan a declarat că până la sfârșitul săptămânii România va avea un ministru al Apărării cu puteri depline. Șeful statului a explicat că nu consideră o vulnerabilitate faptul că portofoliul este asigurat temporar de un ministru interimar. Potrivit acestuia, există o persoană care gestionează atribuțiile curente, referindu-se la ministrul Economiei, Radu Miruță.

Președintele a transmis că situația este una temporară și că procesul de numire este în curs. El nu a dorit să ofere detalii despre numele analizate pentru această funcție, precizând doar că informațiile vor deveni publice la momentul potrivit.

„Până la sfârșitul săptămânii vom avea un ministru plin”, a declarat Nicușor Dan.

Funcția de ministru al Apărării a devenit vacantă după demisia lui Ionuț Moșteanu, la data de 28 noiembrie. Fostul ministru USR a renunțat la funcție în urma unui scandal legat de studiile sale. Acesta a fost acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul pentru a putea ocupa diverse poziții în stat.

Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia printr-o postare pe Facebook, unde a arătat că face acest gest din asumare și din respect față de Armata Română. După plecarea sa, atribuțiile au fost preluate temporar de ministrul Economiei, Radu Miruță.

Conform legislației în vigoare, interimatul într-o funcție de ministru poate dura cel mult 45 de zile. În acest interval, premierul are obligația de a propune un nou titular pentru portofoliu. În cazul Ministerului Apărării, viitorul ministru și vicepremier va fi propus de USR.

Decizia finală îi aparține însă președintelui României. Surse politice indică faptul că deputatul USR Alexandru Dimitriu ar avea cele mai mari șanse să fie propus pentru această funcție.

Aflat în Finlanda, Nicușor Dan a oferit detalii și despre reuniunea de marți de la Helsinki, dedicată statelor UE de pe Flancul de Est. La discuții participă liderii din Suedia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Germania și Bulgaria.

Președintele a explicat că întâlnirea este una tehnică și vizează armonizarea capacităților militare. Discuțiile se concentrează pe interoperabilitatea armatelor, pe mobilitatea trupelor pe direcția nord-sud și pe cooperarea în cadrul programelor de finanțare pentru apărare.

Nicușor Dan a precizat că României i-au fost alocate 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE. O parte dintre informațiile legate de achizițiile realizate prin acest program au fost secretizate, pentru a nu fi expuse vulnerabilități privind înzestrarea armatei.

După vizita din Finlanda, președintele României urmează să efectueze o deplasare oficială în Marea Britanie, marți și miercuri, potrivit Administrației Prezidențiale.