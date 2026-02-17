Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret, Bălcăuți-Siret, au fost depuse opt oferte.

Proiectul, de mare importanță strategică, se întinde pe 55,7 km și este finanțat prin SAFE, Acțiunea pentru Securitatea Europei, cu o valoare totală de 5,74 miliarde lei, fără TVA.

Potrivit postării lui Pistol, ofertele vin din partea unor asocieri româno-bulgare și româno-ucrainene, precum BOG’ART SRL – STRACO HOLDING SRL – BIG CONF SRL – ADURO SRL, CONCELEX SRL – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – AVTOMAGISTRALI EAD – HYDROSTROY AD, și FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL.

Câștigătorul va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectare și execuție, cu 12 luni alocate proiectării și 30 luni execuției lucrărilor.

Contractul prevede construirea a 12,65 km de drum expres nou, modernizarea DN2 pe 1,45 km până la punctul de trecere a frontierei, și modernizarea Drumului Național M19 pe 15 km, pe teritoriul Ucrainei.

Pe traseul lotului 3 vor fi construite 12 structuri, printre care un pod de 967 de metri peste râul Siret și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC). Drumul expres Suceava – Siret va avea rol atât civil, cât și militar, asigurând o conexiune esențială între infrastructura rutieră din România și cea din Ucraina.

Cristian Pistol a precizat pe Facebook că pentru loturile 1 și 2 au fost depuse anterior 12 oferte, câte șase pe fiecare lot, iar evaluarea tuturor ofertelor se va face conform documentației de atribuire și legislației achizițiilor publice, respectând termenul prevăzut de Regulamentul UE nr. 1106/2025, respectiv luna mai 2026.

Acest proiect strategic al CNAIR vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere în nord-estul României și consolidarea conectivității transfrontaliere și a mobilității eficiente între România și Ucraina.