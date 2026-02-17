Interes major pentru Drumul Expres Suceava – Siret. Cristian Pistol anunță depunerea a 8 oferte pentru lotul 3
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret, Bălcăuți-Siret, au fost depuse opt oferte.
Proiectul, de mare importanță strategică, se întinde pe 55,7 km și este finanțat prin SAFE, Acțiunea pentru Securitatea Europei, cu o valoare totală de 5,74 miliarde lei, fără TVA.
Potrivit postării lui Pistol, ofertele vin din partea unor asocieri româno-bulgare și româno-ucrainene, precum BOG’ART SRL – STRACO HOLDING SRL – BIG CONF SRL – ADURO SRL, CONCELEX SRL – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – AVTOMAGISTRALI EAD – HYDROSTROY AD, și FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL.
Câștigătorul va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectare și execuție, cu 12 luni alocate proiectării și 30 luni execuției lucrărilor.
Contractul prevede construirea a 12,65 km de drum expres nou, modernizarea DN2 pe 1,45 km până la punctul de trecere a frontierei, și modernizarea Drumului Național M19 pe 15 km, pe teritoriul Ucrainei.
Infrastructură civilă și militară pe traseul lotului 3
Pe traseul lotului 3 vor fi construite 12 structuri, printre care un pod de 967 de metri peste râul Siret și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC). Drumul expres Suceava – Siret va avea rol atât civil, cât și militar, asigurând o conexiune esențială între infrastructura rutieră din România și cea din Ucraina.
Cristian Pistol a precizat pe Facebook că pentru loturile 1 și 2 au fost depuse anterior 12 oferte, câte șase pe fiecare lot, iar evaluarea tuturor ofertelor se va face conform documentației de atribuire și legislației achizițiilor publice, respectând termenul prevăzut de Regulamentul UE nr. 1106/2025, respectiv luna mai 2026.
Acest proiect strategic al CNAIR vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere în nord-estul României și consolidarea conectivității transfrontaliere și a mobilității eficiente între România și Ucraina.
Postarea integrală a directorului general CNAIR
„Interes crescut pentru Drumul Expres Suceava – Siret (55,7 km)!
Au fost depuse astăzi 8 oferte și pentru construcția lotului 3 (Bălcăuți-Siret) al acestui nou drum de mare viteză:
– Asocierea BOG’ART SRL (lider) – STRACO HOLDING SRL – BIG CONF SRL – ADURO SRL (Romania)
– Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – AVTOMAGISTRALI EAD – HYDROSTROY AD (România – Bulgaria)
– Asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL – EVROPEISKI PATISHTA AD (România – Bulgaria)
– Asocierea DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider) – CON-A OPERATIONS SRL – ROAD SOIL SRL (România)
– Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – SELINA SRL – CITADINA 98 SA (România)
– Asocierea FRASINUL SRL (lider) – STRAZI CONCEPT SRL – GOTT STRASSE SRL – BITUMINA GmbH – BULGARIA EOOD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)
– Asocierea NESS PROIECT EUROPE S.R.L. (lider) – MIS GRUP S.R.L. – PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (România)
– Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina)
Câștigătorul contractului va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectarea și executia lucrărilor (12 luni proiectare și 30 de luni executie) și 1,55 miliarde lei (fără TVA) pentru:
– construirea a 12,65 km de drum expres nou,
– modernizarea DN2 între finalul drumului expres și intrarea în punctul de trecere a frontierei, pe o lungime de aproximativ 1,45 km.
– modernizarea Drumului Național M19, pe teritoriul Ucrainei, pe o lungime de aproximativ 15 km.
Pe traseul lotului 3 al drumului expres urmează să fie construite:
– 12 structuri, dintre care un pod peste râul Siret, cu o lungime de 967 de m,
– un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).
Întregul proiect al drumului strategic de mare viteză Suceava -Siret, în valoare totală de 5,74 miliarde lei (făra TVA) este finanțat prin SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei).
Pentru loturile 1 și 2 au fost depuse 12 oferte (6 pe fiecare lot) în data de 30.01.2026.
Acest nou drum expres va avea atat rol civil cât și militar și va asigura conexiunea infrastructurii rutiere din România cu infrastructura rutieră din Ucraina.
În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, cu încadrarea în termenul prevazut in Regulamentul UE nr. 1106/2025, respectiv luna mai 2026”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.
