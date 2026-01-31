Un focar recent de virus Nipah în India a ridicat nivelul de alertă în mai multe țări asiatice, datorită mortalității ridicate asociate acestei boli, care poate ajunge între 40% și 75%. OMS consideră Nipah drept una dintre bolile cu potențial epidemic ridicat, având în vedere lipsa unui vaccin sau tratament specific.

Țări precum Thailanda, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Indonezia, Vietnam și Pakistan au intensificat supravegherea la punctele de intrare, instalând filtre de control pentru călătorii veniți din India. Pentru România și restul Europei, riscul de infectare rămâne redus, însă există posibilitatea apariției unor cazuri izolate în contextul călătoriilor internaționale.

Prof. Dr. Simin-Aysel Florescu, specialist în boli infecțioase la Spitalul Victor Babeș, spune că transmiterea de la om la om necesită contact apropiat. Ea subliniază că virusurile pot evolua și că o răspândire mai extinsă ar deveni probabilă doar dacă numărul de persoane infectate crește brusc. Momentan, situația rămâne sub control, dar este atent monitorizată.

„Momentan există transmitere interumană, dar în condiții de contact apropiat. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont că infecția poate reprezenta, în acest moment, un risc pandemic, și că acest virus se află pe lista microorganismelor cu potențial epidemic a Organizației Mondiale a Sănătății. Mai ales că virusurile nu rămân la fel pentru totdeauna — ele își pot modifica comportamentul pe măsură ce evoluează. Prin urmare, orice este posibil, chiar dacă nu avem cum să știm exact când. În general, pentru asta ar fi nevoie de un număr suficient de mare de persoane infectate simultan, ca o transmitere extinsă să devină probabilă. Potrivit informațiilor de la acest moment, nu s-a ajuns în acest punct, însă atunci când vom vedea statistici din India cu mai mulți oameni infectați deodată, situația s-ar putea agrava”, a transmis aceasta.

Liliecii frugivori, cunoscuți drept „vulpi zburătoare”, sunt purtători naturali ai virusului. Aceștia pot contamina fructele, seva sau mediul înconjurător prin urină, salivă sau fecale. Infecția umană poate apărea prin consumul alimentelor contaminate, contactul direct cu animale infectate sau apropierea de persoane bolnave.

În cazul produselor alimentare importate din India, riscul de contaminare este mai mare pentru fructele crude, proaspete, în timp ce alimentele procesate și distribuite comercial prezintă șanse mult mai reduse de a fi infectate.

Prof. Florescu sfătuiește turiștii să evite zonele rurale cu risc, contactul apropiat cu animalele și consumul de alimente nepregătite termic. Pentru vizitatorii care urmează turismul obișnuit, riscul de infectare este considerat mic.

„Problema este că acest tip de transmitere apare mai ales la persoanele care, dacă vorbim despre călătorii, merg în zone rurale, intră în contact foarte strâns cu populația locală și adoptă obiceiurile locale. De exemplu, consumul unor produse locale nepregătite termic sau contactul cu animale poate facilita transmiterea. În condițiile unui turism clasic, riscul este mult mai mic. Deci mâncatul „aventuros” și experimentarea acelorași condiții ale populației locale sunt factorii care predispun un risc crescut”, a conchis aceasta.

Infecția cu Nipah poate începe cu manifestări ușoare, asemănătoare unei răceli, dar poate evolua rapid spre complicații grave: probleme respiratorii severe sau encefalită. Perioada de incubație variază de la câteva zile până la două săptămâni, cu cazuri excepționale de până la 45 de zile. În formele severe, pacienții pot prezenta confuzie, convulsii sau sindrom de detresă respiratorie acută, iar supraviețuitorii pot rămâne cu sechele neurologice.

Autoritățile indiene au raportat două cazuri confirmate în Bengalul de Vest și au implementat măsuri stricte: carantină și testare pentru toți cei aflați în contact cu pacienții, precum și intensificarea monitorizării epidemiologice. Focarul este ținut sub observație, pentru a preveni extinderea.

În absența unui vaccin sau a unui tratament antiviral aprobat, prevenția – prin evitarea contactului cu animalele infectate și cu persoanele bolnave – rămâne singura modalitate sigură de protecție împotriva virusului Nipah.