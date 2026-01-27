Prefectura din județul Giurgiu a anunțat că, în data de 27 ianuarie 2026, Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a reunit într-o ședință extraordinară, ca urmare a confirmării, cu o zi înainte, a unui focar de pestă porcină africană. Boala a fost depistată într-o exploatație privată din localitatea Poșta, comuna Buturugeni.

În cadrul ședinței, autoritățile au analizat situația epidemiologică și au aprobat un program de măsuri destinat limitării și combaterii focarului. Acesta include intervenții imediate la nivelul exploatației afectate, dar și măsuri extinse în zonele din jur.

În exploatația în care a fost confirmat focarul au fost dispuse măsuri de urgență, printre care recensământul tuturor porcinelor, indiferent de categorie. De asemenea, s-a decis eliminarea cadavrelor sau a părților de cadavre provenite de la animalele ucise, precum și a produselor și materialelor posibil contaminate existente în unitate.

Autoritățile au mai stabilit aplicarea procedurilor de curățare și dezinfectare, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene în vigoare, pentru a reduce riscul de răspândire a virusului în afara exploatației.

În jurul focarului a fost instituită o zonă de restricție, care include o zonă de protecție și o zonă de supraveghere. Zona de protecție cuprinde localitățile Buturugeni și Poșta din județul Giurgiu, precum și Ordoreanu din județul Ilfov.

În aceste localități, porcii domestici trebuie menținuți separat de animalele sălbatice și de cele din alte specii, iar la intrările și ieșirile din exploatații vor fi aplicate metode stricte de dezinfectare.

Zona de supraveghere include peste 30 de localități din cele două județe, unde vor fi aplicate măsuri sporite de biosecuritate pentru toate persoanele care intră în contact cu porcii, precum și pentru mijloacele de transport care intră sau ies din exploatații.

Autoritățile au mai transmis că, în zona de supraveghere, vor fi eliminate toate cadavrele de animale moarte sau sacrificate, cu respectarea prevederilor legale. În situațiile în care incinerarea nu este posibilă, s-a decis utilizarea unei metode alternative de neutralizare, respectiv îngroparea cadavrelor.

Toate aceste măsuri au ca scop prevenirea extinderii pestei porcine africane și protejarea exploatațiilor din zonele afectate, în contextul riscului ridicat de transmitere a virusului.