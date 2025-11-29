Actorul brazilian Tony Germano a pierdut viața miercuri, 26 noiembrie, în urma unei căzături la locuința sa. Reprezentantul artistului a confirmat pentru PEOPLE decesul acestuia, precizând circumstanțele tragediei.

„Ne pare foarte rău să anunțăm trecerea în neființă a actorului și interpretului de voce Tony Germano, miercuri, 26 noiembrie. Tony a suferit o cădere la reședința sa și, din păcate, nu a supraviețuit rănilor suferite” a declarat reprezentantul lui Germano.

În continuare, reprezentantul a subliniat impactul pierderii asupra familiei și colaboratorilor artistului:

„Cerem respect și înțelegere în această perioadă dureroasă pentru familia, prietenii și colegii săi. Tony lasă în urmă o moștenire de dăruire, generozitate și talent imens care i-a impresionat pe toți cei care au avut privilegiul de a lucra cu el. Absența sa va fi profund resimțită”.

Ceremonia funerară a avut loc joi, 27 noiembrie, la Cimitirul Bosque da Paz din Vargem Grande Paulista, unde a fost programată și înmormântarea, a adăugat reprezentantul său.

Potrivit publicațiilor locale Folha de São Paulo și O Estado de São Paulo, incidentul fatal s-a produs în casa sa din São Paulo, în timpul unor lucrări de renovare. Artistul se afla la locuința părinților săi înainte de accident și a pierdut echilibrul, provocând căderea.

Această tragedie a atras atenția publicului asupra riscurilor asociate cu lucrările de amenajare, chiar și în mediul familial, și a generat mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut și apreciat munca.

Tony Germano a fost recunoscut pentru interpretările sale vocale în limba portugheză, lucrând la seriale precum „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn” pentru Nickelodeon și „Go, Dog, Go!” pe Netflix. De asemenea, vocea sa a fost prezentă în coloana sonoră a adaptării live-action Disney „Frumoasa și Bestia” din 2017, dar și în proiecte precum „Elena of Avalor” și „The Muppets”.

Pe lângă activitatea în televiziune și film, Germano a avut o carieră prolifică pe scenă, participând la producții precum „Fantoma de la Operă”, „Miss Saigon” și „Jekyll & Hyde”. Recent, a apărut în filmul „Labyrinth of Lost Boys” (2025), interpretând rolul doctorului Lauro, și în „An Unforgettable Year: Autumn” (2023), potrivit IMDB.

Activitatea sa a demonstrat versatilitatea între teatru, film și interpretări vocale, fiind apreciat pentru profesionalismul și angajamentul său în toate proiectele în care a fost implicat.

Actorul Miguel Falabella a ținut să-l comemoreze pe Tony Germano pe Instagram, descriindu-l drept „un profesionist de neegalat”, „prieten drag” și „actor talentat”. În mesajul său tradus, Falabella a subliniat privilegiul de a fi lucrat alături de Germano: „Am avut privilegiul de a lucra alături de el în câteva producții,” a scris actorul, apreciind realizările colegului său.

De asemenea, regizorul Matheus Marchetti, care l-a coordonat pe Germano în „Labyrinth of Lost Boys”, a publicat un mesaj de condoleanțe pe Instagram, amintind că parteneriatul lor creativ „părea că va dura pentru totdeauna”. Marchetti l-a descris pe actor ca pe o „figură paternă” pe platou și ca pe „cineva pe care oricare dintre noi se putea baza”.