Un cunoscut actor a murit dintr-o căzătură banală. Actorul Tony Germano a murit la 55 de ani
Actorul brazilian Tony Germano a pierdut viața miercuri, 26 noiembrie, în urma unei căzături la locuința sa. Reprezentantul artistului a confirmat pentru PEOPLE decesul acestuia, precizând circumstanțele tragediei.
„Ne pare foarte rău să anunțăm trecerea în neființă a actorului și interpretului de voce Tony Germano, miercuri, 26 noiembrie. Tony a suferit o cădere la reședința sa și, din păcate, nu a supraviețuit rănilor suferite” a declarat reprezentantul lui Germano.
În continuare, reprezentantul a subliniat impactul pierderii asupra familiei și colaboratorilor artistului:
„Cerem respect și înțelegere în această perioadă dureroasă pentru familia, prietenii și colegii săi. Tony lasă în urmă o moștenire de dăruire, generozitate și talent imens care i-a impresionat pe toți cei care au avut privilegiul de a lucra cu el. Absența sa va fi profund resimțită”.
Ceremonia funerară a avut loc joi, 27 noiembrie, la Cimitirul Bosque da Paz din Vargem Grande Paulista, unde a fost programată și înmormântarea, a adăugat reprezentantul său.
Potrivit publicațiilor locale Folha de São Paulo și O Estado de São Paulo, incidentul fatal s-a produs în casa sa din São Paulo, în timpul unor lucrări de renovare. Artistul se afla la locuința părinților săi înainte de accident și a pierdut echilibrul, provocând căderea.
Această tragedie a atras atenția publicului asupra riscurilor asociate cu lucrările de amenajare, chiar și în mediul familial, și a generat mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut și apreciat munca.
Cariera și activitatea profesională a lui Tony Germano
Tony Germano a fost recunoscut pentru interpretările sale vocale în limba portugheză, lucrând la seriale precum „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn” pentru Nickelodeon și „Go, Dog, Go!” pe Netflix. De asemenea, vocea sa a fost prezentă în coloana sonoră a adaptării live-action Disney „Frumoasa și Bestia” din 2017, dar și în proiecte precum „Elena of Avalor” și „The Muppets”.
Pe lângă activitatea în televiziune și film, Germano a avut o carieră prolifică pe scenă, participând la producții precum „Fantoma de la Operă”, „Miss Saigon” și „Jekyll & Hyde”. Recent, a apărut în filmul „Labyrinth of Lost Boys” (2025), interpretând rolul doctorului Lauro, și în „An Unforgettable Year: Autumn” (2023), potrivit IMDB.
Activitatea sa a demonstrat versatilitatea între teatru, film și interpretări vocale, fiind apreciat pentru profesionalismul și angajamentul său în toate proiectele în care a fost implicat.
Reacții ale colegilor și prietenilor lui Germano
Actorul Miguel Falabella a ținut să-l comemoreze pe Tony Germano pe Instagram, descriindu-l drept „un profesionist de neegalat”, „prieten drag” și „actor talentat”. În mesajul său tradus, Falabella a subliniat privilegiul de a fi lucrat alături de Germano: „Am avut privilegiul de a lucra alături de el în câteva producții,” a scris actorul, apreciind realizările colegului său.
De asemenea, regizorul Matheus Marchetti, care l-a coordonat pe Germano în „Labyrinth of Lost Boys”, a publicat un mesaj de condoleanțe pe Instagram, amintind că parteneriatul lor creativ „părea că va dura pentru totdeauna”. Marchetti l-a descris pe actor ca pe o „figură paternă” pe platou și ca pe „cineva pe care oricare dintre noi se putea baza”.
„Sunt atât de norocos că am întâlnit un suflet atât de generos, talentat și plăcut precum Tony Germano. Este un dar rar,” a adăugat Marchetti, subliniind impactul profund al pierderii pentru echipa sa.
