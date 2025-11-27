Confirmarea morții lui Ethan Browne a venit printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a tatălui său, Jackson Browne, cunoscut internațional pentru piese precum „Running on Empty”.

Mesajul a clarificat doar momentul descoperirii și a introdus o cerere fermă de respect față de intimitatea familiei, fără detalii suplimentare. În text se preciza limpede că Ethan a fost găsit în propria locuință în dimineața zilei de 25 noiembrie și că nu vor fi comunicate alte informații pentru moment.

„Cu profundă tristețe vă împărtășim că în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Ethan Browne, fiul lui Jackson Browne și al lui Phyllis Major, a fost găsit neînsuflețiti în casa sa, decedat. Cerem intimitate și respect pentru familie în aceste momente dificile. Nu sunt disponibile alte detalii în acest moment”, se arată în postare.

Mesajul s-a răspândit rapid, generând reacții din partea fanilor, colegilor de breaslă și a celor care i-au urmărit activitatea artistică. Mulți au transmis condoleanțe și au rememorat fragmente din cariera lui Ethan, care a îmbinat atât actoria, cât și muzica.

În absența unei cauze făcute publice, discuțiile din spațiul online s-au concentrat în principal pe regretul dispariției sale și pe discreția cu care familia a ales să gestioneze momentul.

Ethan Browne a fost cunoscut pentru activitatea sa în industria de divertisment, atât în cinematografie, cât și în modelling. În perioada tinereții, el a lucrat pentru designeri importanți, printre care s-a numărat și Isaac Mizrahi, colaborare care i-a adus vizibilitate în mediul modei americane.

În film, Ethan s-a remarcat prin apariții în producții notabile. A jucat în filmul „Hackers” (1995), un titlu devenit ulterior marcant pentru cultura anilor ’90 și care i-a avut în distribuție pe Angelina Jolie și Jonny Lee Miller.

Ulterior, a apărut în comedia „Raising Helen” (2004), alături de Kate Hudson, proiect care i-a adus un public mai larg. De asemenea, a interpretat un rol în serialul TV „Birds of Prey”, consolidându-și prezența în industria televiziunii.

Aceste apariții au arătat versatilitatea lui Ethan, care a reușit să abordeze genuri diferite, de la acțiune și thriller la producții dramatice și comedii. Deși nu a avut roluri principale constante, prezența sa a fost apreciată pentru naturalețe și expresivitate.

Cariera lui a inclus și proiecte independente, în care a colaborat cu regizori tineri, interesați de abordări experimentale. Aceste implicări au fost adesea menționate în presa de specialitate ca exemple ale deschiderii sale artistice și ale dorinței de a explora diversitatea registrelor actoricești.

Pe lângă actorie, Ethan a urmat și drumul muzical al tatălui său. A făcut parte din duetul Alain Zane, alături de Cat Colbert, un proiect care a combinat influențe folk, rock alternativ și elemente acustice. Tatăl colegului său de scenă, Charles Colbert, fusese basist pentru artiști importanți precum Harry Belafonte, ceea ce a apropiat și mai mult această colaborare de lumea muzicală profesionistă.

În 2022, cei doi au lansat albumul de debut, „Right Before Your Eyes”, material primit cu interes de presa muzicală, care a remarcat maturitatea artistică a proiectului. Albumul a fost perceput drept un pas firesc în evoluția lui Ethan, care își consolidase deja reputația de artist complex.

Muzica a reprezentat pentru Ethan un mod de a explora teme personale, iar cei care l-au cunoscut au vorbit adesea despre contribuția sa la compoziții și despre dedicația cu care aborda procesul creativ. Proiectul Alain Zâne a continuat să fie activ în mediile de streaming și la evenimente restrânse.

Ethan Browne s-a născut pe 2 noiembrie 1973, fiind fiul lui Jackson Browne și al modelului Phyllis Major. La doar șase luni de viață, a apărut alături de tatăl său pe coperta revistei Rolling Stone, moment care l-a adus din primele luni în atenția publică.

Viața de familie nu a fost lipsită de dificultăți. Căsătoria dintre Jackson Browne și Phyllis Major a durat din decembrie 1975 până în martie 1976, perioadă care s-a încheiat tragic, odată cu sinuciderea lui Phyllis. Ethan avea atunci doar doi ani. În anii care au urmat, Jackson Browne a vorbit rar și cu măsură despre acel moment, preferând să protejeze intimitatea familiei.

În 2021, artistul a rememorat public momentul în care s-a trezit tată singur, explicând cât de complex este procesul de echilibrare între viața personală și cariera muzicală.

„Aveam doar două lucruri pe care speram să le pot împleti: să fiu compozitor și tată. Și am privit lucrurile așa, dacă trebuie să fiu doar tată, sper să știu asta și să fac pur și simplu asta. Dar viața nu e așa și nu primești o notificare prin poștă care să spună că ratezi totul ca părinte. Crezi că ai sfaturile și ajutorul de care ai nevoie, iar uneori nu le ai sau nu le ții cont. Greșelile pe care le-am făcut ca părinte sunt încă cu mine. Mă gândesc la ele destul de des. Nu e că nu încerci tot timpul. Nu e că nu încercam atunci. Ești doar distras de alte lucruri și unele lucruri nu-ți vin în minte. Sau poate ignori sfaturi pe care ar fi trebuit să le urmezi, pentru că ești prea încrezător”, a spus el..

Jackson Browne mai are un fiu, Ryan, din căsnicia cu Lynne Sweeney. Artistul este una dintre figurile remarcabile ale muzicii americane, cu opt nominalizări la premiile Grammy și cu intrări în Rock & Roll Hall of Fame și Songwriters Hall of Fame.