Vremea se răcește în toată țara de miercuri. Vor fi ploi, lapoviță și ninsoare până duminică seara, conform ANM. Primele zone afectate vor fi vestul și sud-vestul țării, apoi fenomenul se va răspândi spre centru, sud, est și nord. Nordul Moldovei va trece de la ploaie la lapoviță și ninsoare.

La munte, va ninge mult, uneori cu viscol, din cauza vântului puternic. În zonele montane vor fi cantități mari de precipitații. În general, vor cădea 10–25 l/mp de apă. În sudul Banatului se pot strânge 35–45 l/mp, iar în Carpații Meridionali chiar 60–80 l/mp, ceea ce poate duce la ninsori abundente și viscol. Vântul va fi puternic în vest și est, cu rafale de 45–50 km/h.

În noaptea de joi spre vineri, sud-estul va fi afectat de vânt mai puternic. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, vântul poate ajunge la 70–90 km/h, favorizând viscolul. Joi și vineri va fi noros și va ploua, iar vântul va sufla slab sau moderat, cu rafale de până la 45 km/h pe timpul nopții. Joi, temperatura va fi între 4 și 12°C, iar vineri între 4 și 8°C.

Ciclonul polar Adel se apropie de România. Meteorologii ANM au emis deja alerte pentru ploi, lapoviță, ninsoare și temperaturi scăzute. Florinela Georgescu, directoarea de prognoză de la ANM, a spus că „Adel” va aduce precipitații, intensificări ale vântului și scădere de temperaturi până duminică seara. În prima zi, ploile vor fi în vestul țării, apoi se vor extinde treptat spre centrul și nordul țării, iar până duminică vor fi precipitații în toate regiunile.

Georgescu a menționat că noaptea de joi spre vineri vor fi lapoviță și ninsoare în nordul Moldovei, iar la munte ninsorile vor predomina pe creste. Cantitățile de apă vor fi mari, depășind local 60–80 l/mp, mai ales în Carpații Meridionali.

Meteorologul ANM a precizat că vântul va avea intensificări, mai ales în vest și est, cu viteze de 45–50 km/h, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h. Răcirea vremii va începe în vest și nord-vest, unde maximele vor fi 8–9 grade, în timp ce sud-estul va rămâne mai cald, cu temperaturi în jur de 20 de grade. Treptat, răcirea se va simți în toată țara.

Georgescu a mai zis că toate regiunile vor avea fenomene meteorologice, dar unele zone vor primi mai multe precipitații: Carpații Meridionali, zona de Curbură și zonele joase din Oltenia și Muntenia vor primi 35–45 l/mp, iar local chiar 60–80 l/mp. Precipitațiile vor continua să se extindă din vest spre restul țării și vor trece în lapoviță pe măsură ce temperatura scade.