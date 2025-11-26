Prognoza meteo ANM. Vom avea parte de vreme rece și ninsori la munte între 26-30 noiembrie
Vremea se răcește în toată țara de miercuri. Vor fi ploi, lapoviță și ninsoare până duminică seara, conform ANM. Primele zone afectate vor fi vestul și sud-vestul țării, apoi fenomenul se va răspândi spre centru, sud, est și nord. Nordul Moldovei va trece de la ploaie la lapoviță și ninsoare.
La munte, va ninge mult, uneori cu viscol, din cauza vântului puternic. În zonele montane vor fi cantități mari de precipitații. În general, vor cădea 10–25 l/mp de apă. În sudul Banatului se pot strânge 35–45 l/mp, iar în Carpații Meridionali chiar 60–80 l/mp, ceea ce poate duce la ninsori abundente și viscol. Vântul va fi puternic în vest și est, cu rafale de 45–50 km/h.
În noaptea de joi spre vineri, sud-estul va fi afectat de vânt mai puternic. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, vântul poate ajunge la 70–90 km/h, favorizând viscolul. Joi și vineri va fi noros și va ploua, iar vântul va sufla slab sau moderat, cu rafale de până la 45 km/h pe timpul nopții. Joi, temperatura va fi între 4 și 12°C, iar vineri între 4 și 8°C.
Ciclonul Adel aduce ploi, lapoviță și temperaturi sub 9°C în România
Ciclonul polar Adel se apropie de România. Meteorologii ANM au emis deja alerte pentru ploi, lapoviță, ninsoare și temperaturi scăzute. Florinela Georgescu, directoarea de prognoză de la ANM, a spus că „Adel” va aduce precipitații, intensificări ale vântului și scădere de temperaturi până duminică seara. În prima zi, ploile vor fi în vestul țării, apoi se vor extinde treptat spre centrul și nordul țării, iar până duminică vor fi precipitații în toate regiunile.
Georgescu a menționat că noaptea de joi spre vineri vor fi lapoviță și ninsoare în nordul Moldovei, iar la munte ninsorile vor predomina pe creste. Cantitățile de apă vor fi mari, depășind local 60–80 l/mp, mai ales în Carpații Meridionali.
Meteorologul ANM a precizat că vântul va avea intensificări, mai ales în vest și est, cu viteze de 45–50 km/h, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h. Răcirea vremii va începe în vest și nord-vest, unde maximele vor fi 8–9 grade, în timp ce sud-estul va rămâne mai cald, cu temperaturi în jur de 20 de grade. Treptat, răcirea se va simți în toată țara.
Georgescu a mai zis că toate regiunile vor avea fenomene meteorologice, dar unele zone vor primi mai multe precipitații: Carpații Meridionali, zona de Curbură și zonele joase din Oltenia și Muntenia vor primi 35–45 l/mp, iar local chiar 60–80 l/mp. Precipitațiile vor continua să se extindă din vest spre restul țării și vor trece în lapoviță pe măsură ce temperatura scade.
„Intrăm și noi sub influența unui ciclon care se formează și evoluează în bazinul Mării Mediterane. El a fost denumit Adel de către meteorologii greci. Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, dar și cu intensificări ale vântului și cu o scădere a temperaturilor. Astăzi, precipitațiile vor fi mai ales în jumătatea de vest a țării. Ploi, care noaptea se vor extinde și vor cuprinde vestul, centrul și nordul țării, iar până duminică ploile se vor manifesta în toate regiunile țării, pe fondul răcirii vremii. În noaptea de joi spre vineri, deci mâine noapte, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei, iar la munte, mai ales pe creste, treptat vor predomina ninsorile. Cantitățile de apă care se vor acumula în tot acest interval vor fi local și de peste 60–80 l/metru pătrat, în special în zona Carpaților Meridionali.
Vor fi, așa cum am spus, și intensificări ale vântului, în deosebi în partea de vest și de est a teritoriului, cu viteze de 45–50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali rafale de 70–90 km/h. Răcirea vremii se va concretiza astăzi printr-o scădere a temperaturilor în partea de vest și de nord-vest a țării, acolo unde nu vom avea maxime mai mari de 8–9 grade Celsius, în timp ce în regiunile sud-estice va fi astăzi încă foarte cald, cu maxime înspre 20 de grade. Apoi, de la o zi la alta, se va răci în toate regiunile țării, duminică urmând ca maximele să nu mai depășească nicăieri în țară 8–9 grade.
Fenomenele pe care le așteptăm se vor manifesta în toate regiunile, însă există zone mai predispuse la precipitații multe. Carpații Meridionali, posibil și zona de Curbură, dar și zonele mai joase din Oltenia și Muntenia vor primi cantități de 35 – 45 l/mp, iar pe arii restrânse chiar 60 – 80 l/mp.
Mâine noapte, pe fondul răcirii, precipitațiile se vor transforma în lapoviță.
Din punct de vedere al temperaturilor, răcirea va face ca, pânâ duminică, valorile să nu mai depășească 8-9 grade”, a explicat Georgescu, potrivit România TV.
