Giovanni Becali și Traian Băsescu s-au aflat recent într-un schimb tensionat de replici de la distanță. Giovanni Becali și Traian Băsescu au ajuns la un schimb tensionat de replici, după ce impresarul l-a acuzat pe fostul șef al statului că s-ar afla în spatele condamnării sale din Dosarul Transferurilor.

Traian Băsescu a răspuns acuzațiilor catalogându-l pe Becali drept „infractor”. Fostul agent FIFA nu a lăsat atacul fără replică și l-a contracarat printr-o serie de acuzații la adresa lui Băsescu, invocând dosarul „Petrov”. Becali a susținut că s-a exprimat civilizat și a explicat că, odată ajuns la închisoare, oricine devine infractor, dar poate avea șansa să se reabiliteze.

El a menționat că Băsescu a fost, de asemenea, considerat infractor în trecut, dar s-a reabilitat, adăugând că termenul „infractor” i se pare „mai drăguț” decât cel de „turnător”.

În continuare, Giovanni Becali a afirmat că turnătoria reprezintă ceva mult mai grav decât o condamnare penală și a precizat că a fost pus în situații în care a trebuit să colaboreze cu autoritățile atât în România, cât și în străinătate. Becali a subliniat că, în trecut, relația lor era una de simpatie, afirmând că Băsescu știe că l-a simpatizat și că fostul președinte l-a simpatizat la rândul său, motiv pentru care a reacționat așa cum a făcut-o, susține Becali.

„S-a exprimat civilizat. Păi, din moment ce ajungi la pușcărie, ești infractor. Doar că ai o șansă să te reabilitezi. Și el a fost infractor, că l-au găsit cu ‘Petrov’. Dar s-a reabilitat. Da, infractor e și mai drăguț (decât turnător). Să fii turnător e urât rău de tot. Eu am fost în ipostaze să colaborez cu ei, și aici, și în străinătate. Am murit pe sabia mea! El știe că eu l-am simpatizat. Și el m-a simpatizat. A zis în glumă. Știi de ce a răspuns? Pentru că mă simpatizează”, a spus Becali pentru Fanatik.

Becali a susținut că, în perioada în care Băsescu era primar, relația lor era bună, însă lucrurile s-au schimbat odată cu procesul legat de acest dosar. El a afirmat că Băsescu ar fi „dat ordin” ca el să fie „tocat” și a menționat că și alți oficiali, inclusiv fostul șef de la ANAF, Sebastian Bodu, ar fi fost implicați.

În plus, Becali a amintit că fostul președinte ar fi promovat numeroși generali în cei zece ani de mandat.

Traian Băsescu a oferit o scurtă reacție, afirmând că nu vrea să comenteze declarațiile lui Becali și că „oricare infractor crede că îl urmărește președintele”.

„Nu vreau să vorbesc despre Giovanni Becali. (n.r. Reporter: Spune că ați dat un ordin împotriva lui…) Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”, a fost scurta reacție a lui Băsescu pentru iAMsport.ro.

Giovanni Becali a fost condamnat la șapte ani și patru luni de închisoare pentru mită acordată fostei judecătoare Geanina Terceanu, în scopul obținerii unei soluții favorabile în Dosarul Transferurilor, și a fost eliberat condiționat în mai 2018. Inițial, Terceanu pronunțase achitarea tuturor inculpaților, dar hotărârea a fost desființată de Curtea de Apel București, care a dispus pedepse între 3 și 8 ani.

Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis rejudecarea cauzei, iar în martie 2014, toți inculpații au primit pedepse cu executare, Giovanni Becali fiind condamnat la șase ani și patru luni, Victor Becali și Cristi Borcea la câte patru ani și opt luni, iar ceilalți inculpați la pedepse între 3 și 3 ani și patru luni.