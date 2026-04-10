Organizația Consiliul Internațional al Aeroporturilor Europa a transmis un avertisment oficial către Apostolos Tzitzikostas, semnalând că Uniunea Europeană ar putea ajunge la o penurie de combustibil pentru avioane în aproximativ trei săptămâni.

Potrivit informațiilor relatate de Financial Times și preluate de The Guardian, problema este legată direct de blocajele din aprovizionarea cu petrol, în special prin strâmtoarea Hormuz.

Reprezentanții aeroporturilor au explicat că, dacă fluxurile de petrol nu revin la normal într-un timp scurt, deficitul de combustibil pentru avioane va deveni o realitate pentru statele membre ale Uniunii Europene. Acest scenariu ar putea duce la anulări de zboruri și la perturbarea sezonului de vacanță de vară.

Situația actuală este legată de tensiunile din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol.

În acest context, Donald Trump a anunțat recent un armistițiu, însă piețele nu au reacționat semnificativ, iar prețurile petrolului au rămas ridicate. Cotația țițeiului Brent s-a menținut la aproximativ 96 de dolari pe baril, pe fondul incertitudinilor.

Creșterea prețurilor a fost accentuată de acțiunile militare și de restricțiile asupra fluxurilor de petrol din regiune, inclusiv în urma deciziilor luate de Benjamin Netanyahu.

Datele furnizate de IATA arată că prețurile combustibilului pentru avioane au crescut puternic în ultimele luni.

La finalul săptămânii trecute, acestea ajunseseră la aproximativ 1.650 de dolari pe tonă, aproape dublu față de nivelul înregistrat în anul precedent.

Creșterile nu sunt uniforme la nivel global. Asia a fost cea mai afectată regiune, cu majorări de 163% față de anul anterior. În Europa, prețurile au crescut cu 138%, pe fondul unei competiții intense pentru asigurarea resurselor necesare.

Aceste evoluții pun presiune directă pe companiile aeriene și pe aeroporturi, iar fără o stabilizare rapidă a aprovizionării, impactul ar putea fi resimțit direct de pasageri, inclusiv prin anulări sau întârzieri ale zborurilor.