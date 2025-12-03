Eurodeputații și guvernele din Uniunea Europeană au ajuns marți seară la un acord provizoriu care vizează consolidarea drepturilor turiștilor. Potrivit acestuia, persoanele care anulează un pachet de servicii turistice din cauza unor „circumstanțe inevitabile și extraordinare” vor avea dreptul la rambursarea integrală a sumelor plătite.

Această prevedere acoperă situații care nu pot fi controlate de consumatori și care fac imposibilă desfășurarea călătoriei în condiții normale. Prin această schimbare, Uniunea Europeană urmărește să evite situațiile în care turiștii pierd sume importante în urma unor evenimente imprevizibile.

Acordul stabilește și obligații stricte pentru organizatorii de călătorii. Dacă o agenție sau un organizator de pachete turistice decide să anuleze un sejur, acesta va fi obligat să restituie banii clienților în termen de maximum 14 zile.

Deși organizatorii vor putea oferi vouchere ca soluție alternativă, turiștii vor avea dreptul să le refuze. Astfel, rambursarea nu va mai putea fi condiționată de acceptarea unui voucher, așa cum s-a întâmplat frecvent în ultimii ani.

În cazul în care turiștii acceptă voucherele, acordul prevede că acestea trebuie să aibă o valoare cel puțin egală cu suma ce ar fi fost rambursată în numerar. Practic, voucherele nu vor putea fi mai dezavantajoase decât returnarea directă a banilor.

Această măsură urmărește să ofere un echilibru între interesele companiilor din turism și drepturile consumatorilor, reducând riscul ca voucherele să fie folosite ca soluții forțate.

Un alt element important al acordului vizează transparența. În viitor, clienții vor trebui să primească informații mai clare și mai complete înainte de achiziționarea unui pachet turistic.

Printre acestea se numără detalii despre metodele de plată disponibile, condițiile privind pașaportul și viza, taxele aplicabile în caz de anulare și informații legate de accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă. Scopul este ca decizia de cumpărare să fie una informată, fără surprize ulterioare.

Propunerile de modificare a legislației au fost lansate de Comisia Europeană la finalul anului 2023. Acordul provizoriu obținut acum trebuie să fie aprobat oficial atât de Parlamentul European, cât și de guvernele statelor membre, proces care este estimat să se încheie la începutul anului 2026.

După adoptare, statele membre vor avea la dispoziție 28 de luni pentru a-și adapta legislația națională la noile prevederi și încă șase luni pentru a începe aplicarea efectivă a noilor reguli. Astfel, schimbările ar putea deveni vizibile pentru turiști la câțiva ani după aprobarea finală.