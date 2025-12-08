Uniunea Europeană se află într-un moment critic, iar oficialii din statele membre încep să vorbească despre necesitatea unor reforme profunde pentru a-și recâștiga influența globală. Antonio Tajani, ministrul italian de externe și membru al partidului Forza Italia, a subliniat recent că structura instituțională a UE trebuie revizuită pentru a răspunde mai eficient provocărilor actuale.

Într-un interviu pentru Corriere della Sera, Tajani a propus combinarea funcțiilor de președinte al Comisiei Europene și președinte al Consiliului European într-un singur rol, ales direct de cetățeni, pentru a crește legitimitatea deciziilor și vizibilitatea liderilor europeni. De asemenea, el a sugerat eliminarea dreptului de veto al statelor membre în multiple domenii de politică, considerând că acest mecanism împiedică progresul comun.

„Rolurile preşedintelui Comisiei Europene şi ale preşedintelui Consiliului European ar trebui combinate, iar această persoană ar trebui aleasă direct de cetăţeni”, a spus Tajani, care face parte din partidul de centru Forza Italia.

Parlamentul European ar trebui, potrivit lui Tajani, să aibă competența de a iniția propuneri legislative, consolidând astfel rolul său democratic. În paralel, oficialul italian a subliniat necesitatea reducerii birocrației, propunând ca pentru fiecare normă nou adoptată să fie eliminate cel puțin două reglementări existente, pentru a simplifica procesul decizional și a face UE mai eficientă.

„Parlamentul European ar trebui să aibă puterea de a propune noi legi”, a mai sugerat şeful diplomaţiei italiene.

Uniunea Europeană își bazează funcționarea pe valori fundamentale precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv protecția minorităților. Aceste principii nu sunt doar simbolice, ci constituie fundamentul stabilității și coeziunii blocului comunitar și reprezintă criterii esențiale atât pentru statele membre, cât și pentru țările care aspiră la aderare.

Respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale trebuie să fie constantă, pe tot parcursul procesului de extindere, de la evaluarea preliminară până după integrarea deplină într-un stat membru. Această continuitate asigură nu doar legitimitatea Uniunii, ci și competitivitatea și influența sa pe scena internațională.

În paralel, Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze poziția strategică prin revizuirea politicilor-cheie. Domeniile prioritare identificate includ piața unică și competitivitatea economică, politica agricolă comună, politica de coeziune, apărarea și securitatea europeană, precum și libertatea, securitatea și justiția. Prin optimizarea acestor politici, UE vizează să mențină prosperitatea membrilor săi și să întărească autonomia strategică în fața provocărilor globale.