Potrivit documentului consultat de Reuters, termenul de implementare al directivei ar urma să fie extins până la 30 decembrie 2026 pentru marile companii și până la 30 iunie 2027 pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Directiva interzice vânzarea pe piața europeană a produselor provenite din terenuri defrișate după 2020 – precum uleiul de palmier, cafeaua, cacaua, soia și cheresteaua – și urmărește să reducă amprenta ecologică a consumului european.

Totuși, statele membre invocă dificultăți legate de trasabilitate, costuri de conformare și lipsa unor mecanisme tehnice unificate. Documentul subliniază că pentru multe guverne „doar propunerea Comisiei nu este suficientă”, iar aplicarea trebuie amânată pentru a evita perturbarea lanțurilor comerciale.

Comisia Europeană a anunțat în octombrie o serie de modificări care relaxează cerințele pentru întreprinderile mici, în încercarea de a ușura implementarea directivei. Cu toate acestea, mai multe capitale europene – printre care Polonia și Austria – au transmis că producătorii locali nu dispun de mijloacele necesare pentru a respecta noile norme de trasabilitate.

Criticile vin și din afara Uniunii: Brazilia și Statele Unite au reclamat impactul asupra comerțului internațional, avertizând că EUDR ar putea funcționa ca o barieră tehnică la export.

Antonie Fountain, directorul organizației VOICE Network, a declarat că amânarea directivei pune presiune pe operatorii europeni și afectează credibilitatea Bruxelles-ului:

„Amânarea în timpul lucrărilor din Brazilia ale summitului climatic anual al ONU (COP) nu putea fi mai ironică”, a spus el.

Deși întâmpină rezistență din partea unor state membre, EUDR este susținută de giganți din industria alimentară, precum Nestlé, Ferrero și Olam Agri.

Acestea au avertizat recent că o nouă întârziere ar putea „pune în pericol pădurile din întreaga lume” și ar contraveni angajamentelor asumate de Uniune privind protecția mediului și simplificarea reglementărilor.

Un purtător de cuvânt al președinției daneze a Consiliului UE a confirmat că obiectivul este obținerea unui acord comun între toate statele membre:

„Majoritatea statelor membre UE nu vor ca directiva, în forma actuală, să intre în vigoare până la finalul anului”, a precizat acesta.

Posibila amânare a directivei anti-defrișări nu este un caz izolat. În ultimul an, Comisia Europeană a revizuit mai multe reglementări de mediu și sustenabilitate corporativă, inclusiv țintele privind emisiile de CO₂ pentru constructorii auto, normele privind diligența corporativă și regulile referitoare la transparența lanțurilor de aprovizionare.

Toate aceste ajustări au fost reunite sub inițiativa de „simplificare”, prin care Bruxelles-ul încearcă să reducă birocrația și să mențină competitivitatea economiei europene într-un context global dificil.