Statele membre au obligația de a transmite Comisiei Europene rezultatele obținute în urma monitorizării, inclusiv datele referitoare la eventualele depășiri ale valorilor-limită, incidentele înregistrate și orice derogări acordate.

Implementarea acestei cerințe contribuie direct la un obiectiv esențial al Strategiei privind reziliența în domeniul apei, respectiv garantarea dreptului la apă potabilă sigură. Totodată, măsura răspunde apelului din cadrul aceleiași strategii pentru adoptarea unor acțiuni urgente menite să combată poluanții care amenință sursele de apă potabilă din Europa.

Comisia Europeană subliniază că poluarea cu PFAS reprezintă o preocupare tot mai mare la nivelul Uniunii Europene, în special în ceea ce privește siguranța apei potabile. Odată cu introducerea limitelor armonizate și a monitorizării obligatorii, statele membre dispun de cadrul normativ și de instrumentele necesare pentru a identifica rapid prezența PFAS și pentru a interveni eficient în vederea protejării sănătății publice.

„Poluarea cu PFAS reprezintă o preocupare din ce în ce mai mare pentru apa potabilă în întreaga Europă. Având în vedere limitele armonizate şi monitorizarea obligatorie în vigoare în prezent, statele membre dispun de normele şi instrumentele necesare pentru a detecta şi a aborda rapid PFAS în vederea protejării sănătăţii publice”, a declarat comisarul pentru mediu, rezilienţă în domeniul apei şi o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.

Directiva revizuită privind apa potabilă a fost adoptată în anul 2020, iar statele membre aveau obligația de a o transpune în legislația națională până în ianuarie 2023. Pentru a asigura o monitorizare coerentă la nivelul întregii Uniuni Europene, Comisia a publicat orientări tehnice dedicate în cursul anului 2024.

Aceasta reprezintă prima inițiativă de monitorizare sistematică a substanțelor PFAS în apa potabilă la nivelul Uniunii Europene. În situațiile în care sunt constatate depășiri ale valorilor-limită, statele membre trebuie să adopte măsuri concrete pentru reducerea nivelurilor de PFAS, cu scopul protejării sănătății publice și al informării populației.

Printre măsurile prevăzute se numără închiderea puțurilor contaminate, introducerea unor etape suplimentare de tratare pentru eliminarea PFAS sau restricționarea utilizării anumitor surse de apă potabilă pe durata menținerii depășirilor.