UDMR susține învestirea Guvernului Luca Niculescu, dar nu va avea miniștri. Kelemen Hunor anunță condițiile acordului politic

UDMR va susține învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, în baza unui acord politic semnat luni, 19 octombrie. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a anunțat că sprijinul parlamentar este condiționat de respectarea drepturilor minorităților naționale și de susținerea învățământului în limba maghiară. UDMR nu va avea miniștri în viitorul Executiv, dar va sprijini rectificarea bugetară din acest an și adoptarea bugetului pentru 2027, în condițiile convenite.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni că formațiunea a ajuns la o înțelegere cu premierul desemnat Luca Niculescu privind susținerea noului guvern în Parlament.

Acordul politic stabilește condițiile în care UDMR va vota învestirea Executivului și va sprijini ulterior anumite măsuri guvernamentale.

Una dintre principalele solicitări ale formațiunii vizează respectarea drepturilor minorităților și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea învățământului în limba maghiară.

„Am semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Susţinem învestirea guvernului în condiţii clare: respectarea drepturilor minorităţilor şi sprijinirea învăţământului în limba maghiară. Astfel, vrem ca fiecare copil să poată învăţa în limba maternă, de la grădiniţă până la universitate, şi să existe fondurile necesare, suficiente cadre didactice şi manuale în limba maghiară. Guvernul trebuie să sprijine şi funcţionarea instituţiilor noastre culturale”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Deși va susține învestirea Executivului, UDMR nu va participa la guvernare prin numirea unor miniștri.

Kelemen Hunor a precizat că formațiunea va sprijini activitatea guvernului în Parlament în privința măsurilor asupra cărora cele două părți au ajuns la o înțelegere.

Printre prioritățile acordului se află rectificarea bugetară din 2026 și adoptarea bugetului de stat pentru anul viitor.

Liderul UDMR a subliniat că administrațiile locale trebuie să beneficieze de resurse suficiente pentru funcționarea serviciilor publice, iar bugetul pentru 2027 trebuie să includă fonduri pentru investiții.

„În Parlamentul României, vom susţine activitatea guvernului în chestiunile şi în condiţiile asupra cărora am convenit. Am ajuns, deja, la un acord privind susţinerea rectificării bugetare din acest an şi adoptarea bugetului de stat pentru 2027. În ambele cazuri, insistăm ca administraţiile locale să dispună de fondurile necesare funcţionării. Bugetul de anul viitor trebuie să susţină şi investiţiile, pentru a stimula economia. Pentru noi, contează ca ţara să funcţioneze, să găsim soluţii la problemele oamenilor şi să asigurăm sprijinul necesar comunităţilor locale”, a precizat liderul UDMR.

Într-o declarație de presă susținută la Parlament, liderul UDMR a criticat durata negocierilor pentru formarea noului Executiv, avertizând că prelungirea perioadei de incertitudine politică afectează finanțarea unor domenii importante.

Potrivit acestuia, România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, capabil să adopte decizii și să gestioneze problemele economice și sociale.

„Am încercat să facem tot ce depinde de noi, să avem un guvern cu puteri depline, cât mai repede. Din păcate, s-a prelungit enorm de mult şi această prelungire are consecinţe negative şi în percepţia publică, dar şi în ceea ce priveşte finanţarea anumitor sectoare publice şi servicii publice. Nu mai putem pierde nicio zi, fiindcă orice pierdere ne apropie de situaţii tragice, indiferent dacă vorbim de sănătate, de ordine publică sau de celălalte sectoare”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul formațiunii consideră că întârzierile pot agrava dificultățile existente în domenii precum sănătatea și ordinea publică, unde este necesară asigurarea unei finanțări stabile.

Kelemen Hunor a atras atenția și asupra efectelor economice pe care conflictele internaționale le pot avea asupra României.

Acesta a făcut referire la războiul dintre Rusia și Ucraina, precum și la conflictul din Orientul Mijlociu, susținând că evoluțiile externe contribuie la creșterea prețurilor energiei.

În opinia sa, apropierea sezonului rece impune adoptarea rapidă a unor măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile.

„Vorbim aici de cele două conflicte, Orientul Mijlociu şi Rusia-Ucraina. Preţul energiei a crescut, creşte şi oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutorul guvernului. Toate aceste lucruri ne împing în direcţia de a vota acest guvern şi de a da posibilitatea guvernului condus de Luca Niculescu să facă tot ce crede că e mai bine şi, bineînţeles, să arate alternativa la guvernul care a fost demis în mai. Deci asta este decizia noastră”, a menţionat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR consideră că noul Executiv trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că poate gestiona situația economică și problemele cu care se confruntă populația.

Kelemen Hunor a precizat că hotărârea privind susținerea Guvernului Luca Niculescu a beneficiat de o susținere aproape unanimă în interiorul formațiunii.

Potrivit liderului UDMR, nu a existat niciun vot împotriva acordului politic, fiind înregistrată o singură abținere.

„Nu am avut niciun vot împotrivă. A fost o abţinere”, a declarat acesta.

Prin acordul semnat cu premierul desemnat, UDMR își asumă susținerea parlamentară a noului Executiv în domeniile convenite, fără participarea directă la componența guvernului.