Luca Niculescu și-a convocat viitorii miniștri înaintea votului de învestitură. Premierul desemnat avertizează: Nu ne așteaptă o perioadă ușoară

Premierul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit duminică cu miniștrii propuși pentru viitorul Guvern, înaintea audierilor și votului de învestitură din Parlament. Discuțiile au vizat programul de guvernare, aplicarea măsurilor prevăzute în document și prioritățile în materie de securitate și politică externă. Niculescu a avertizat că noul Executiv va avea de rezolvat probleme care nu mai pot fi amânate și a insistat asupra necesității instalării rapide a unui Guvern cu puteri depline.

Premierul desemnat a anunțat duminică, printr-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire cu persoanele propuse să facă parte din viitorul său Cabinet.

Discuțiile s-au concentrat asupra responsabilităților pe care urmează să și le asume membrii Guvernului și asupra măsurilor care trebuie aplicate în perioada următoare.

Luca Niculescu a atras atenția că viitorul Executiv va avea de gestionat numeroase probleme și că așteptările populației sunt ridicate.

„Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuţie deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm şi despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Nu ne aşteaptă o perioadă uşoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate şi mulţi români care aşteaptă, pe bună dreptate, soluţii”, a transmis premierul desemnat.

În cadrul întâlnirii, Niculescu și miniștrii propuși au analizat programul de guvernare, cu accent pe modalitățile prin care măsurile incluse în document vor fi puse în practică.

Luca Niculescu a vorbit și despre componența echipei guvernamentale, subliniind că persoanele propuse pentru funcțiile de miniștri provin din domenii diferite.

Potrivit acestuia, viitorul Cabinet reunește reprezentanți ai mediului politic, universitar, cultural și antreprenorial.

Premierul desemnat le-a cerut viitorilor miniștri să colaboreze și să urmărească obiective comune, indiferent de experiența profesională anterioară.

„Am discutat despre programul de guvernare şi, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deşi venim din medii diferite – unii din politică, alţii din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial -, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România”, a explicat Niculescu.

Acesta a insistat și asupra importanței dialogului între membrii viitorului Executiv.

„Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învăţăm unii de la alţii şi să căutăm cele mai bune soluţii. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reuşim să schimbăm în bine în viaţa oamenilor”, a adăugat premierul desemnat.

Pe agenda discuțiilor de duminică s-au aflat și securitatea națională, parteneriatele externe ale României și dezvoltarea diplomației economice.

Luca Niculescu a declarat că relațiile externe trebuie să contribuie mai mult la dezvoltarea economică a țării, prin atragerea investițiilor și sprijinirea companiilor românești.

„Relaţiile noastre externe trebuie să însemne şi mai multe investiţii, noi pieţe pentru firmele româneşti şi locuri de muncă”, a subliniat acesta.

Premierul desemnat a pus astfel accent pe utilizarea parteneriatelor internaționale pentru susținerea activității economice și extinderea oportunităților comerciale ale firmelor din România.

Luca Niculescu a confirmat că procedurile parlamentare pentru învestirea noului Guvern vor avea loc la începutul săptămânii.

Miniștrii propuși urmează să fie audiați în Parlament luni și marți, după care va avea loc votul de învestitură.

Premierul desemnat a transmis că echipa sa va trata aceste proceduri cu seriozitate și respect față de parlamentari.