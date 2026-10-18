Luca Niculescu și-a convocat viitorii miniștri înaintea votului de învestitură. Premierul desemnat avertizează: Nu ne așteaptă o perioadă ușoară
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Premierul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit duminică cu miniștrii propuși pentru viitorul Guvern, înaintea audierilor și votului de învestitură din Parlament. Discuțiile au vizat programul de guvernare, aplicarea măsurilor prevăzute în document și prioritățile în materie de securitate și politică externă. Niculescu a avertizat că noul Executiv va avea de rezolvat probleme care nu mai pot fi amânate și a insistat asupra necesității instalării rapide a unui Guvern cu puteri depline.
Luca Niculescu, mesaj pentru viitorii miniștri: Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate
Premierul desemnat a anunțat duminică, printr-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire cu persoanele propuse să facă parte din viitorul său Cabinet.
Discuțiile s-au concentrat asupra responsabilităților pe care urmează să și le asume membrii Guvernului și asupra măsurilor care trebuie aplicate în perioada următoare.
Luca Niculescu a atras atenția că viitorul Executiv va avea de gestionat numeroase probleme și că așteptările populației sunt ridicate.
„Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuţie deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm şi despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Nu ne aşteaptă o perioadă uşoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate şi mulţi români care aşteaptă, pe bună dreptate, soluţii”, a transmis premierul desemnat.
În cadrul întâlnirii, Niculescu și miniștrii propuși au analizat programul de guvernare, cu accent pe modalitățile prin care măsurile incluse în document vor fi puse în practică.
Premierul desemnat cere colaborare între miniștrii proveniți din politică, universități și mediul privat
Luca Niculescu a vorbit și despre componența echipei guvernamentale, subliniind că persoanele propuse pentru funcțiile de miniștri provin din domenii diferite.
Potrivit acestuia, viitorul Cabinet reunește reprezentanți ai mediului politic, universitar, cultural și antreprenorial.
Premierul desemnat le-a cerut viitorilor miniștri să colaboreze și să urmărească obiective comune, indiferent de experiența profesională anterioară.
„Am discutat despre programul de guvernare şi, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deşi venim din medii diferite – unii din politică, alţii din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial -, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România”, a explicat Niculescu.
Acesta a insistat și asupra importanței dialogului între membrii viitorului Executiv.
„Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învăţăm unii de la alţii şi să căutăm cele mai bune soluţii. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reuşim să schimbăm în bine în viaţa oamenilor”, a adăugat premierul desemnat.
Securitatea României și atragerea investițiilor, discutate la întâlnirea viitorului Guvern
Pe agenda discuțiilor de duminică s-au aflat și securitatea națională, parteneriatele externe ale României și dezvoltarea diplomației economice.
Luca Niculescu a declarat că relațiile externe trebuie să contribuie mai mult la dezvoltarea economică a țării, prin atragerea investițiilor și sprijinirea companiilor românești.
„Relaţiile noastre externe trebuie să însemne şi mai multe investiţii, noi pieţe pentru firmele româneşti şi locuri de muncă”, a subliniat acesta.
Premierul desemnat a pus astfel accent pe utilizarea parteneriatelor internaționale pentru susținerea activității economice și extinderea oportunităților comerciale ale firmelor din România.
Audierile miniștrilor încep luni și continuă marți, înaintea votului de învestitură
Luca Niculescu a confirmat că procedurile parlamentare pentru învestirea noului Guvern vor avea loc la începutul săptămânii.
Miniștrii propuși urmează să fie audiați în Parlament luni și marți, după care va avea loc votul de învestitură.
Premierul desemnat a transmis că echipa sa va trata aceste proceduri cu seriozitate și respect față de parlamentari.
„Mâine şi marţi vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline”, a afirmat Luca Niculescu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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