Rezultate Loto 18 octombrie 2026. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc. Premiu de peste 2,9 milioane de euro
Loteria Română a organizat duminică, 18 octombrie 2026, tragerile Speciale Loto ale Toamnei, cu fonduri de câștiguri suplimentate pentru trei dintre jocuri. Cel mai mare report este înregistrat la Loto 6/49, unde premiul de categoria I depășește 15,51 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,9 milioane de euro. Numerele câștigătoare pentru toate cele șase jocuri au fost anunțate duminică seara.
Numerele câștigătoare la Loto de duminică, 18 octombrie 2026
În urma tragerilor organizate de Loteria Română, au fost extrase următoarele numere:
Loto 6/49: 38, 19, 42, 31, 22, 49
Noroc: 6 8 0 8 5 5 7
Joker: 16, 19, 26, 45, 30 + 13
Noroc Plus: 3 4 6 1 7 7
Loto 5/40: 7, 37, 25, 31, 21, 13
Super Noroc: 1 2 0 2 3 9
Rezultatele pot fi consultate și pe site-ul oficial al Loteriei Române.
Report de peste 15,51 milioane de lei la Loto 6/49
Cel mai mare premiu pus în joc la tragerile de duminică este cel de la Loto 6/49.
La categoria I, reportul a ajuns la 15,51 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,90 milioane de euro.
Pentru câștigarea premiului de categoria I, un participant trebuie să ghicească toate cele șase numere extrase.
Cu ocazia tragerilor Speciale Loto ale Toamnei, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei.
La jocul Noroc, reportul cumulat pus în joc a fost de 1,27 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 239.700 de euro.
Ce premii au fost puse în joc la Joker și Loto 5/40
La Joker, reportul înregistrat la categoria I depășește 9,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,79 milioane de euro.
La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul este de peste 173.600 de lei, aproximativ 32.500 de euro.
Pentru tragerea specială de duminică, fondul de câștiguri al categoriei I la Joker a fost suplimentat cu 50.000 de lei.
La Loto 5/40, reportul de categoria I depășește 70.300 de lei, iar Loteria Română a adăugat 25.000 de lei la fondul de câștiguri al acestei categorii.
La Super Noroc, reportul cumulat pus în joc este de peste 492.400 de lei, echivalentul a aproximativ 92.200 de euro.
În total, fondurile de câștiguri ale categoriilor I pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au fost suplimentate cu 175.000 de lei pentru tragerile Speciale Loto ale Toamnei.
Cât costă o variantă simplă la jocurile Loteriei Române
Prețurile variantelor simple de joc diferă în funcție de tipul de loterie ales.
O variantă simplă la Loto 6/49 costă 9 lei, în timp ce pentru Joker prețul este de 8 lei.
La Loto 5/40, o variantă simplă costă 6 lei.
Pentru jocurile suplimentare, tarifele sunt de 4 lei la Noroc, 3 lei la Noroc Plus și 2 lei la Super Noroc.
Numerele extrase duminică, 18 octombrie 2026, pot fi verificate pe platforma oficială a Loteriei Române. Informațiile privind reporturile prezentate sunt cele anunțate înaintea tragerilor, iar rezultatele extragerilor nu stabilesc, prin ele însele, dacă premiile de categoria I au fost câștigate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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