Rezultate Loto 18 octombrie 2026. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc. Premiu de peste 2,9 milioane de euro

Loteria Română a organizat duminică, 18 octombrie 2026, tragerile Speciale Loto ale Toamnei, cu fonduri de câștiguri suplimentate pentru trei dintre jocuri. Cel mai mare report este înregistrat la Loto 6/49, unde premiul de categoria I depășește 15,51 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,9 milioane de euro. Numerele câștigătoare pentru toate cele șase jocuri au fost anunțate duminică seara.

În urma tragerilor organizate de Loteria Română, au fost extrase următoarele numere:

Loto 6/49: 38, 19, 42, 31, 22, 49

Noroc: 6 8 0 8 5 5 7

Joker: 16, 19, 26, 45, 30 + 13

Noroc Plus: 3 4 6 1 7 7

Loto 5/40: 7, 37, 25, 31, 21, 13

Super Noroc: 1 2 0 2 3 9

Rezultatele pot fi consultate și pe site-ul oficial al Loteriei Române.

Cel mai mare premiu pus în joc la tragerile de duminică este cel de la Loto 6/49.

La categoria I, reportul a ajuns la 15,51 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,90 milioane de euro.

Pentru câștigarea premiului de categoria I, un participant trebuie să ghicească toate cele șase numere extrase.

Cu ocazia tragerilor Speciale Loto ale Toamnei, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei.

La jocul Noroc, reportul cumulat pus în joc a fost de 1,27 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 239.700 de euro.

La Joker, reportul înregistrat la categoria I depășește 9,57 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,79 milioane de euro.

La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul este de peste 173.600 de lei, aproximativ 32.500 de euro.

Pentru tragerea specială de duminică, fondul de câștiguri al categoriei I la Joker a fost suplimentat cu 50.000 de lei.

La Loto 5/40, reportul de categoria I depășește 70.300 de lei, iar Loteria Română a adăugat 25.000 de lei la fondul de câștiguri al acestei categorii.

La Super Noroc, reportul cumulat pus în joc este de peste 492.400 de lei, echivalentul a aproximativ 92.200 de euro.

În total, fondurile de câștiguri ale categoriilor I pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au fost suplimentate cu 175.000 de lei pentru tragerile Speciale Loto ale Toamnei.

Prețurile variantelor simple de joc diferă în funcție de tipul de loterie ales.

O variantă simplă la Loto 6/49 costă 9 lei, în timp ce pentru Joker prețul este de 8 lei.

La Loto 5/40, o variantă simplă costă 6 lei.

Pentru jocurile suplimentare, tarifele sunt de 4 lei la Noroc, 3 lei la Noroc Plus și 2 lei la Super Noroc.

Numerele extrase duminică, 18 octombrie 2026, pot fi verificate pe platforma oficială a Loteriei Române. Informațiile privind reporturile prezentate sunt cele anunțate înaintea tragerilor, iar rezultatele extragerilor nu stabilesc, prin ele însele, dacă premiile de categoria I au fost câștigate.