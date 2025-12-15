Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat luni seara situația creată după adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, subliniind că votul poate fi interpretat drept o încălcare a protocolului de coaliție de către PSD.

”Astăzi la votul pe moţiunea simplă s-a întâmplat ceea ce se ştie. În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta despre acest lucru, nu vreau să intru eu acum în speculaţii ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice şi tehnice şi de specialitate – fiindcă aici, într-adevăr, s-a întâmplat acel dezastru la Prahova -, dincolo de toate aceste aspecte e şi chestiunea politică şi trebuie să o discutăm prima dată în coaliţie, eu nu cred că în acest moment că se va ajunge la schimbarea doamnei Buzoianu, s-a mai întâmplat o dată când era doamna Bucura ministrul Muncii când, tot aşa, o moţiune simplă a trecut cu câteva voturi, nu mai ştiu în ce perioadă era, cândva în 2024, şi nu există obligaţie legală, constituţională în cazul moţiunilor simple să fie schimbat ministrul. Dar vom vedea ce va face USR, vom vedea ce va face premierul Bolojan, oricum miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Digi 24.

Liderul formațiunii maghiare a precizat că, deși moțiunea nu impune schimbarea ministrului, gestul reflectă tensiuni politice care afectează funcționarea coaliției.

”E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară. Problema e că în acest moment coaliţia noastră pare ca o coaliţie nefuncţională. Acum ceva vreme spuneam mai dur, că este o coaliţie din punct de vedere politic impotentă pentru că anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu e bine. Acuma vine şi această chestiune, unde poţi să înţelegi raţionamentul tehnic, chiar şi politic, dar trebuie să recunoaştem că e o problemă în funcţionarea coaliţiei”, a adăugat liderul formaţiunii maghiare.

Liderul UDMR a subliniat că problema nu pune în pericol coaliția în ansamblu, însă evidențiază nevoia de accelerare a deciziilor politice și de armonizare între partidele care o compun.

”Coaliţia va funcţiona, va rezista, dar, într-adevăr, trebuie o armonizare mai bună după ce s-a închis acest episod cu alegerile din Bucureşti”, a mai spus Kelemen Hunor.

De asemenea, acesta a reafirmat angajamentul formațiunii sale de a nu susține niciodată moțiuni – fie ele simple sau de cenzură – împotriva unui partid aflat în aceeași coaliție. Liderul UDMR a subliniat că, deși pot exista nemulțumiri interne sau externe, respectul față de protocolul de coaliție rămâne prioritar.

”Noi, cât stăm într-o coaliţie, indiferent despre ce coaliţie vorbim şi indiferent de ce moţiune vorbim, simplă sau de cenzură, noi nu votăm nicio moţiune. Putem să avem nemulţumiri şi probabil că avem şi noi nemulţumirile noastre sau şi faţă de noi pot să existe nemulţumiri, dar din punctul meu de vedere, dacă stăm în coaliţie, nu votez o moţiune, nici simplă, nici de cenzură”, a afirmat Kelemen Hunor

El a precizat că guvernul continuă să își desfășoare activitatea, iar blocaje formale nu există. Problemele apar mai degrabă în coordonarea deciziilor politice, care necesită armonizarea pozițiilor tuturor partidelor componente.

”Blocată nu e, fiindcă Guvernul funcţionează, Guvernul face ce are de făcut, dar anumite decizii politice, şi aici vorbim de decizii politice, trebuie luate în coaliţie. Asta este viaţa”, a adăugat acesta.

Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a fost adoptată luni în Senat, cu 74 de voturi „pentru” și 43 „contra”, înregistrându-se și o abținere. Voturile PSD, care au susținut moțiunea împotriva ministrului USR, au atras atenția asupra încălcării protocolului de coaliție, întrucât membrii coaliției se angajaseră să nu voteze astfel de inițiative împotriva propriilor miniștri.

Kelemen Hunor a anunțat că miercuri va avea loc o ședință a coaliției pentru a discuta această situație și alte decizii politice amânate, subliniind că dialogul între partide rămâne esențial pentru stabilitatea guvernării.