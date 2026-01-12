Într-un interviu pentru G4Media, Kelemen Hunor a declarat că tema acordului UE–Mercosur nu a fost abordată în cadrul coaliției, deși are impact major asupra agriculturii și economiei.

„În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat”, a spus liderul UDMR.

Acesta a afirmat că procesul decizional a ignorat punctul de vedere al ministerului de linie, respectiv Agricultura.

Întrebat dacă acordul este benefic pentru România, Kelemen Hunor a răspuns că subiectul este complex și că țara nu ar fi trebuit să se grăbească:

„E o chestiune extrem de nuanțată. Nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat cel puțin până în februarie – martie, indiferent de presiuni. Pentru că nu au fost discutate, cel puțin în România, toate aspectele posibile și imposibile.”

Acesta a indicat că impactul asupra agriculturii nu a fost analizat, comparând poziția României cu cea a altor state europene:

„Sigur, agricultura e doar o bucățică, dar am văzut Polonia, Franța, Ungaria – România ar fi trebuit să fie împotrivă, cel puțin pe analiza celor de la Ministerul Agriculturii, până când nu ne lămurim.”

Liderul UDMR a acuzat și o totală lipsă de transparență în procesul care a dus la votarea acordului:

„La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil.”

Acesta a sugerat că România putea cere timp suplimentar în COREPER:

„Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte.”

Declarațiile lui Kelemen vin după ce PSD a acuzat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu de „trădare” a interesului fermierilor români și l-a întrebat pe premier dacă a aprobat mandatul României în negocieri.

Referindu-se la criticile PSD, Kelemen a răspuns:

„Coaliția va merge înainte, vă dați seama că aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile. Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii.”

Acesta a respins însă acuzația de trădare:

„Nu e vorba de trădare, e mult prea dură această afirmație.”

Kelemen a criticat modul în care Ministerul de Externe gestionează dosarele europene:

„Cei de la Ministerul de Externe trebuie să înțeleagă că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși.”

Potrivit acestuia, nu a existat nicio tentativă de a convinge partenerii de coaliție:

„Poate să vină să ne convingă, că suntem deschiși. Fiecare dintre noi putem să fim convinși, dar n-au venit.”

În final, președintele UDMR a subliniat că nu vede o alternativă la actuala coaliție: