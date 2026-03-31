În anul 2025, în structurile de primire turistică din România s-au înregistrat 13,917 milioane de sosiri, potrivit datelor INS. Comparativ cu anul precedent, nivelul este în scădere cu 2,4%, ceea ce indică o ușoară ajustare a volumului de turiști.

Structura pe categorii de vizitatori arată o dominanță clară a cererii interne. Din totalul sosirilor, 81,4% sunt turiști români, în timp ce 18,6% sunt turiști străini. În termeni absoluți, aceasta înseamnă aproximativ 11,3 milioane de turiști români și 2,6 milioane de turiști din afara țării.

„Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că anul 2025 a fost marcat de o scădere a turismului intern, pe fondul încetinirii economice și al reducerii puterii de cumpărare. În anumite luni, declinul cererii interne a ajuns la aproximativ 14%, un semnal clar că un sector dependent în proporție covârșitoare de turiștii români devine extrem de vulnerabil în perioade de instabilitate economic” spun într-un comunicat de presă reprezentanții ANAT.

Această distribuție se reflectă în caracterul general al pieței turistice din România, unde consumul intern reprezintă principalul motor al activității. Ponderea redusă a turiștilor străini indică o prezență limitată a fluxurilor externe în raport cu totalul pieței.

Indicatori – sosiri turiști (2025):

Pe lângă numărul de sosiri, INS raportează pentru 2025 un total de 29,68 milioane de înnoptări, în scădere cu 1,7% față de anul anterior. Indicatorul confirmă menținerea activității turistice la un nivel ridicat, dar cu o ușoară diminuare a volumului total de nopți petrecute în unitățile de cazare.

Distribuția înnoptărilor urmează aceeași structură ca în cazul sosirilor. 82,1% dintre nopțile de cazare sunt generate de turiști români, iar 17,9% de turiști străini. Diferența indică faptul că turismul intern nu doar domină ca număr de vizitatori, ci și ca durată cumulată a șederii.

Durata medie a șederii rămâne redusă. În 2025:

turiștii români au avut o durată medie de 2,2 zile

turiștii străini au avut o durată medie de 2,1 zile

Aceste valori arată că majoritatea vizitelor sunt de scurtă durată, cu rotație rapidă a turiștilor în unitățile de cazare. Raportul dintre sosiri și înnoptări confirmă această structură, indicând un număr relativ mic de nopți petrecute per vizitator.

Distribuția geografică a turiștilor arată o concentrare în câteva destinații principale. Conform datelor INS, cele mai vizitate județe în 2025 sunt București, Constanța și Brașov.

Bucureștiul a înregistrat aproximativ 2,05 milioane de turiști, fiind principalul pol urban al turismului din România. Constanța urmează cu 1,80 milioane de turiști, susținută de sezonul estival, iar Brașovul înregistrează 1,38 milioane de turiști, datorită combinației dintre turismul montan și cel urban.

Aceste trei destinații concentrează o parte semnificativă a fluxurilor turistice, în timp ce alte regiuni ale țării atrag un număr mai redus de vizitatori. Distribuția indică o concentrare a cererii în zonele cu infrastructură dezvoltată și vizibilitate ridicată.

Datele lunare pentru începutul anului 2026 confirmă menținerea acestei structuri. În ianuarie:

București: aproximativ 124.000 turiști

Brașov: aproximativ 122.100 turiști

Diferențele dintre județe indică o distribuție inegală a activității turistice, concentrată în zonele cu infrastructură și notorietate ridicate.

Top destinații – număr turiști (2025):

Turiștii străini provin în principal dintr-un număr restrâns de țări. Datele INS arată că principalele piețe de origine sunt Germania, Italia și Israel.

Această concentrare indică o diversificare limitată a surselor de turiști externi. În absența extinderii către alte piețe, fluxurile externe rămân relativ stabile ca volum și structură.

Ponderea de 18,6% turiști străini în totalul sosirilor reflectă această realitate, confirmând rolul secundar al turismului internațional în cadrul pieței turistice din România.

Președintele de la Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, Dr. Ec. Alin Burcea, a declarat că România se află deja în urma competitorilor direcți și a avertizat că, în lipsa unor investiții reale în promovare, decalajul față de alte destinații europene riscă să devină imposibil de recuperat în următorii ani.