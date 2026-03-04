Anul 2025 a adus un nou record pentru turismul din Uniunea Europeană, cu aproape 3,1 miliarde de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică la nivelul întregului bloc comunitar. Potrivit datelor publicate de Eurostat, volumul înnoptărilor a crescut cu 2,2% faţă de 2024, ceea ce înseamnă un plus de 66,4 milioane de nopţi.

Creşteri au fost înregistrate în 24 dintre cele 27 de state membre. Cele mai mari avansuri procentuale s-au consemnat în Malta, cu un plus de 10,1% comparativ cu anul precedent, şi în Polonia, cu 7,2%.

La polul opus, scăderi au fost raportate în Luxemburg (minus 2,4%), România (minus 1,7%) şi Irlanda (minus 0,4%).

În România au fost contabilizate 29,685 milioane de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică, peste nivelul Bulgariei (28,816 milioane), dar sub cel al Ungariei (33,218 milioane), Cehiei (59,143 milioane) şi Poloniei, care a depăşit pragul de 104 milioane de nopţi.

Aproape două treimi din totalul înnoptărilor din UE, mai exact 61,7%, s-au concentrat în patru state membre: Spania (513,6 milioane), Italia (476,9 milioane), Franţa (471,7 milioane) şi Germania (442,1 milioane).

La celălalt capăt al clasamentului s-au situat Luxemburg, cu 3,6 milioane de nopţi, Letonia (5 milioane) şi Estonia (6,7 milioane).

În ultimul trimestru din 2025, turismul european a continuat să avanseze, cu o creştere de 3% faţă de perioada similară din 2024.

Evoluţii pozitive au fost raportate în 25 de state membre, cele mai consistente fiind în Irlanda (12%) şi Malta (10,9%).

România a consemnat însă un recul de 4,6% în acest interval, iar Luxemburg o scădere de 0,4%.

Motorul principal al creşterii a fost turismul internaţional. Înnoptările vizitatorilor străini au urcat cu 3,4%, respectiv cu 49,7 milioane de nopţi, reprezentând aproximativ trei sferturi din avansul total.

În schimb, România a înregistrat cea mai mare scădere a nopţilor petrecute de turiştii interni, cu 896.000 mai puţine faţă de 2024, echivalentul unui declin de 3,5%, în timp ce Polonia a raportat o creştere de peste cinci milioane de nopţi pe segmentul turismului intern.