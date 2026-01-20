Escaladarea discursului președintelui american Donald Trump privind impunerea de tarife asupra statelor europene, în contextul disputei legate de Groenlanda, a provocat o reacție negativă coordonată pe piețele financiare internaționale.

Potrivit unei analize publicate de The Guardian, evoluțiile recente confirmă nivelul ridicat de sensibilitate al capitalului global la șocurile politice cu potențial comercial, într-un moment în care incertitudinile geopolitice se suprapun peste temeri economice deja existente.

Conform publicației britanice, bursele europene au înregistrat marți, 20 ianuarie, scăderi semnificative.

Indicele FTSE 100 de la Londra a pierdut aproximativ 1%, marcând cel mai accentuat declin zilnic din noiembrie, în timp ce indicii CAC 40 din Franța, DAX din Germania și FTSE MIB din Italia au scăzut într-un interval cuprins între 1,1% și 1,5%.

Presiunea de vânzare a fost alimentată de semnalele venite de la Washington, unde Trump a indicat posibilitatea introducerii unor tarife de până la 25% pentru mai multe state europene, condiționate de acceptarea cererilor americane privind Groenlanda.

În paralel cu corecțiile bursiere, The Guardian notează o evoluție atipică pe piața valutară. Dolarul american, considerat în mod tradițional un activ de refugiu în perioade de tensiune, s-a depreciat cu aproape 1% față de un coș de valute majore.

Această mișcare sugerează că investitorii încep să își reevalueze percepția asupra activelor americane ca instrumente de protecție automată în fața riscurilor geopolitice.

Tendința a fost cu atât mai relevantă cu cât piețele din SUA au fost închise luni, iar contractele futures indicau deja scăderi de aproximativ 1,4% la redeschiderea Wall Street.

Pe fondul acestei incertitudini, fluxurile de capital s-au orientat rapid către metalele prețioase. Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 4.700 de dolari uncia, iar argintul a atins un maxim istoric de peste 95 de dolari, reflectând creșterea cererii pentru active considerate mai sigure în perioade de tensiune politică și comercială.

Analiza The Guardian evidențiază și impactul sectorial al posibilelor măsuri protecționiste. Acțiunile companiilor de croazieră și ale retailerilor de modă au fost printre cele mai afectate în tranzacțiile pre-market din SUA, investitorii anticipând costuri mai ridicate generate de tarife.

În același timp, semnalele privind posibile taxe de până la 200% pentru vinurile și șampaniile franceze au pus presiune pe acțiunile grupurilor de lux expuse pe acest segment, precum LVMH și Remy Cointreau.

Directorul de investiții al AJ Bell, Russ Mould, apreciază că mișcarea actuală poate fi descrisă drept un „tremur ușor” al piețelor, însă avertizează că riscurile rămân ridicate, mai ales în contextul întâlnirilor de la Davos și al posibilității unor represalii europene, în special în sectorul tehnologic.