Trump a sugerat că acesta ar fi un moment potrivit pentru organizarea de alegeri în Ucraina. El a criticat faptul că războiul este invocat ca motiv pentru amânarea scrutinului și a subliniat că ucrainenii ar trebui să își poată alege conducerea, menționând că Zelenski ar putea chiar să câștige.

„Cred că a sosit momentul. Cred că acum este un moment important pentru alegeri. Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă o alegere. Și, poate, Zelenski va câștiga”, a spus Trump.

Trump a remarcat că nu au mai avut loc alegeri prezidențiale în Ucraina „de mult timp”.

„Știi, se vorbește despre democrație, dar ajunge în punctul în care nu mai este democrație,” a adăugat el.

Trump: I think Ukraine should hold an election. You know, they’re using war not to hold an election, but I would think the Ukrainian people would, you know, should have that choice. And maybe Zelensky would win. I don’t know who would win, but they haven’t had an election in a… pic.twitter.com/eL58cSfI91 — Clash Report (@clashreport) December 9, 2025

Donald Trump profită de fiecare ocazie pentru a-l elogia pe liderul de la Kremlin. Într-un interviu pentru Politico, fostul președinte american l-a prezentat din nou pe Vladimir Putin într-o lumină favorabilă, spunând că, în contextul războiului, „Rusia este în avantaj — sunt mult mai mari și mai puternici”. El a adăugat că, „la un moment dat, dimensiunea va conta”

Întrebat dacă este corectă declarația fiului său, Donald Trump Jr., că SUA nu vor mai susține Ucraina, președintele american a precizat: „Nu, nu este corect. Dar nu este chiar greșit. Trebuie să… știți, ei trebuie să se comporte bine. Dacă ei nu citesc acordurile, potențialele acorduri, știți, nu este ușor cu Rusia, pentru că Rusia are avantajul… Și întotdeauna a avut. Sunt mult mai mari. Sunt mult mai puternici”.

Donald Trump a subliniat că are respect pentru poporul ucrainean, însă a afirmat că, în final, acesta va fi înfrânt.

„Acord poporului ucrainean și armatei ucrainene un merit enorm pentru, știți, curajul, și pentru luptă, și toate astea. Dar știți, la un moment dat, dimensiunea va învinge. Și aceasta este o dimensiune masivă…când te uiți la cifre, adică, cifrele sunt pur și simplu nebunești”, a spus liderul SUA, făcând referire la avantajul pe care îl are Rusia e câmpul de luptă.

Acesta a precizat că dacă el ar fi fost președinte, acest război nu ar fi început: „Acesta este un război care nu ar fi trebuit să se întâmple. Este un război care nu s-ar fi întâmplat niciodată, dacă aș fi fost președinte. Este atât de trist că milioane de oameni mor, foarte, foarte mulți soldați. Știți, luna trecută au pierdut 27.000 de soldați și civili din cauza rachetelor lansate asupra Kievului și altor locuri. Ce lucru trist pentru omenire!”.

Trump a continuat afirmând că situația „nu ne afectează”, susținând că „țara noastră nu mai plătește nimic de când Biden le-a acordat 350 de miliarde de dolari, într-un mod atât de prostesc. Și, știți, dacă nu le-ar fi dat, poate s-ar fi întâmplat altceva”.

Totodată, el a menționat că Putin nu a arătat niciun respect nici față de Biden, nici față de Zelenski.