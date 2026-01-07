Președintele SUA, Donald Trump, și echipa sa analizează opțiuni pentru a cumpăra Groenlanda. Casa Albă a transmis că folosirea armatei americane pentru acest scop este „întotdeauna o opțiune”.

Conform comunicatului de presă, Trump consideră că achiziționarea Groenlandei este importantă pentru securitatea națională a SUA și ajută la descurajarea adversarilor din zona arctică.

„Președintele Trump a făcut cunoscut faptul că achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite și este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, scrie în comunicatul transmis agenției de presă „Reuters”.

Comunicatul de presă a fost emis după ce prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a spus că, dacă SUA ar ataca Groenlanda, asta ar însemna sfârșitul NATO.

Ea a explicat că SUA trebuie luate în serios când vorbesc despre Groenlanda, dar a subliniat că un atac militar asupra unei țări membre NATO ar opri funcționarea Alianței Nord Atlantice și securitatea stabilită după al Doilea Război Mondial.

„Cred că ar trebui să-l luăm în serios pe președintele american atunci când spune că dorește Groenlanda”, a declarat Frederiksen la TV.

Trump a propus pentru prima dată cumpărarea Groenlandei în anul 2019, în primul său mandat prezidențial, iar după revenirea la Casa Albă și-a intensificat declarațiile despre acest subiect.

În anul 2025, el l-a numit pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, trimis special pentru Groenlanda, arătând astfel că este hotărât să preia controlul asupra insulei arctice de la Danemarca.

Landry a spus că Trump vrea ca Groenlanda să devină independentă, nu să fie anexată de SUA. Landry a respins ideea că interesele lui Trump în emisfera vestică ar fi imperialiste, amintind că Danemarca deține Groenlanda din motive coloniale.

El a explicat că președintele SUA susține o Groenlandă independentă, dar cu legături economice și comerciale puternice cu SUA. Trump vrea ca economia americană să prospere și să aibă parteneri comerciali buni.

Landry a spus că Trump se gândește la securitate și apărare, la acordul militar din 1941 și la faptul că SUA au deja trupe militare în Groenlanda, considerând că se poate face mai mult și se poate ajuta insula.

Cred că președintele susține ideea unei Groenlande independente, cu legături economice și oportunități comerciale pentru Statele Unite. El își dorește ca economia americană să prospere, își dorește parteneri comerciali buni. Și se uită la Groenlanda și se gândește: «Avem interese naționale de securitate și apărare aici, avem un acord de apărare din 1941, avem o armată în Groenlanda, putem face mai mult și oferi Groenlandei mai mult»”, a spus Landry.

Danemarca a transmis că SUA și-au redus prezența în Groenlanda în ultimele decenii și ar putea să o restabilească fără să preia controlul asupra insulei. Landry a evitat acest argument și a insistat că Trump vrea să reînvie „Doctrina Monroe” și că acest lucru este benefic pentru economia americană și pentru țările din emisfera vestică.

Când a fost întrebat dacă SUA ar putea prelua Groenlanda prin forță, Landry a zis că nu crede că s-ar ajunge aici. El a menționat că SUA pot deschide oportunități comerciale mai bune pentru Groenlanda și pot sprijini insula să devină independentă, oferindu-i acces la cea mai puternică și avansată economie din lume.