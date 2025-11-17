Constantin Rus, un profesor care a dedicat peste patru decenii școlii bistrițene
Constantin Rus s-a născut pe 9 noiembrie 1952 în Ciceu Giurgești și a urmat Liceul Teoretic nr. 2 Dej, continuând apoi studiile la Facultatea de Fizică a Universității „Babeș-Bolyai”. După repartiția guvernamentală din 1975 la Liceul Teoretic Beclean, s-a mutat în 1978 la Liceul „Liviu Rebreanu”, unde a devenit profesor titular de fizică, cu gradul I.
Cariera lui a rămas strâns legată de colegiul din Bistrița, pe care l-a condus timp de 24 de ani, în două perioade distincte, între 1990 și 2017. Ulterior, a fost director al Centrului Județean de Excelență.
De-a lungul întregii activități a pregătit elevi pentru olimpiadele de fizică la nivel județean, național și internațional, acumulând împreună cu ei 53 de premii la etapa națională și o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, obținută în 2016 de elevul Sergiu Petrușca.
Constantin Rus a fost implicat în numeroase structuri academice și educaționale. A făcut parte din Comisia Centrală a Olimpiadei de Fizică, a participat la juriul Olimpiadei Internaționale de Fizică de la UNESCO Timișoara și a fost membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de fizică.
A contribuit la redactarea testelor TIMMS și a fost coautor al programelor de fizică pentru gimnaziu și liceu. De asemenea, a fost fondator al Concursului Interliceal de Fizică TOPFIZ România, una dintre competițiile devenite tradiție la nivel național.
Colegiul Național „Liviu Rebreanu” i-a adus un ultim omagiu
Colegiul a transmis un mesaj emoționant în care a subliniat rolul fundamental pe care profesorul Constantin Rus l-a avut în istoria instituției. În mesaj se arată că acesta a fost considerat „inima colegiului”, deoarece activitatea lui, desfășurată din 1978 până în 2020, a influențat generații întregi de elevi.
Colegiul a evidențiat și faptul că rezultatele obținute de elevii săi la olimpiade, precum și contribuțiile la dezvoltarea campusului școlar, reprezintă o parte importantă a moștenirii sale profesionale.
„Există oameni care aleg să-și lege viața de un vis, de o idee, de o instituție. Sunt oameni care ard pentru ceea ce fac, iar lumina lor rămâne să lumineze nu doar generații întregi, ci și o comunitate. Un astfel de om a fost Constantin Rus, profesor de fizică, despre a cărui existență pământeană nu se poate vorbi altfel decât în strânsă legătură cu viața Colegiului Național „Liviu Rebreanu” și cu disciplina pe care a iubit-o atât de mult, fizica.
Pentru Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”, domnul Constantin Rus nu a fost doar un profesor sau un director. A fost inima instituției. Din 1978 și până în 2020, catedra de fizică i-a fost universul, iar elevii – centrul acestui univers. Timp de 24 de ani ca director, între 1990 și 2017, cu două întreruperi, a coordonat activitatea colegiului cu responsabilitate și cu o dragoste nemaiîntâlnită. Autor de manuale școlare, membru în comisiile naționale și internaționale ale Olimpiadei de fizică, a reușit performanța de a obține 53 de premii și mențiuni, la etapa națională a acesteia, prin elevii pe care i-a pregătit, și medalie de aur la Olimpiada Internațională de Științe pentru juniori. Dar dincolo de aceste rezultate rămâne ceva mai important și anume impactul pe care l-a avut asupra celorlalți: faptul că generații întregi gândesc altfel datorită domniei-sale.
Astăzi, 16 noiembrie, domnul Constantin Rus și-a încheiat călătoria pământească, dar au rămas aici urmele acestei călătorii: lecții, caractere, destine, proiecte împlinite, și va continua să trăiască în amintirea tuturor celor l-au cunoscut prin toate acestea. Mai mult, comunitatea bistrițeană îi datorează, în mare măsură, ceea ce este astăzi campusul Colegiului Național „Liviu Rebreanu”. Domnul Constantin Rus și-a încheiat călătoria pământească, dar nu și existența, fiindcă un profesor nu încetează să existe; doar trece din fața catedrei în memoria celor pe care i-a format și pe care i-a inspirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Drum lin în Lumină, domnule director!”
Mesajul transmis de ministrul Energiei, Bogdan Ivan
Ministrul Bogdan Ivan a transmis un mesaj în care a spus că profesorul Constantin Rus a fost un dascăl exigent, dar corect, apreciat pentru modul în care a format tineri bine pregătiți pentru viață. Ministrul a subliniat că profesorul și-a pus sufletul în tot ceea ce a făcut și va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut.
„Rămas bun, Domnule Profesor!
Astăzi s-a stins din viață profesorul Constantin Rus, fost director al Colegiului Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița. Un dascăl adevărat, care a pus suflet în tot ce a făcut și care va rămâne în amintirea noastră nu doar pentru ce a predat, ci pentru cine a fost ca om.
A fost exigent, dar mereu corect. A cerut mult, dar a dat și mai mult. A lăsat în urmă caractere și tineri bine pregătiți pentru viață. Probabil, cea mai valoroasă moștenire pe care o poate avea un profesor.
Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Familia a anunțat că priveghiul va avea loc marți la ora 18.00, la capela de pe strada Tărpiului, iar înmormântarea va fi miercuri, la ora 13.00, în Unirea.
