România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru perioada 2025–2029, în urma votului desfășurat la Samarkand, în Uzbekistan. Decizia reprezintă o nouă recunoaștere internațională a implicării active a țării noastre în promovarea educației, culturii, științei și comunicării la nivel global.

Potrivit comunicatului transmis de Ambasada României la UNESCO, această alegere marchează o nouă etapă în cooperarea țării noastre cu organizația și reprezintă o recunoaștere a angajamentului constant al României față de valorile UNESCO în domeniile educației, științei, culturii și comunicării.

Instituția a amintit că mandatul anterior al României la UNESCO a fost marcat de exercitarea funcției de președinte al Conferinței Generale, prin ambasadorul Simona-Mirela Miculescu, încheiat recent.

Prin obținerea acestui mandat, România va participa la procesul decizional privind implementarea programului de activități al UNESCO pentru perioada 2026–2029 și va putea contribui direct la definirea politicilor strategice în domeniile principale de acțiune ale organizației.

Ambasada României la UNESCO a precizat că țara noastră își propune să sprijine proiectele care încurajează dialogul intercultural, dezvoltarea educației și protejarea patrimoniului cultural.

România a transmis că își reafirmă determinarea de a colabora cu celelalte state membre pentru promovarea dialogului, cunoașterii și cooperării internaționale, în spiritul principiilor UNESCO și al respectării normelor de drept internațional.

Printre obiectivele generale ale mandatului se numără sprijinirea eforturilor pentru consolidarea societății bazate pe cunoaștere, reducerea decalajelor de incluziune digitală, promovarea culturii ca bun public, precum și apărarea libertății de exprimare și siguranței jurnaliștilor.

Prin acest nou mandat în Consiliul Executiv, România va putea participa direct la formularea și implementarea politicilor UNESCO și la coordonarea programelor de cooperare internațională din domeniile sale de competență.

Ambasada României la UNESCO a subliniat că această alegere reflectă respectul și încrederea de care se bucură țara noastră în cadrul organizației și reprezintă o continuare firească a angajamentului său față de valorile multilateralismului și ale colaborării internaționale.