Tranzacțiile imobiliare au scăzut puternic în ianuarie. Peste 24.500 de imobile vândute la nivel național

Piața imobiliară a început anul 2026 cu o scădere semnificativă a numărului de tranzacții. În luna ianuarie, la nivelul întregii țări au fost vândute 24.598 de imobile, cu peste 31.600 mai puține față de luna decembrie și cu 6.236 mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în București, cu 4.159 de imobile vândute, urmat de județul Ilfov, cu 1.799 de tranzacții, și Brașov, cu 1.273. La polul opus se află județele Teleorman, cu doar 41 de imobile vândute, Călărași – 121 și Sălaj – 169.

La nivelul reședințelor de județ, cele mai active piețe imobiliare au fost Brașov, unde s-au înregistrat 696 de tranzacții, Constanța – 365 și Suceava – 360. Cele mai puține vânzări au avut loc în Alexandria, cu doar 3 tranzacții, Miercurea-Ciuc – 10 și Giurgiu – 19.

Datele ANCPI arată și o reducere a numărului de ipoteci. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 14.830 de ipoteci la nivel național, cu 5.855 mai puține față de luna ianuarie 2025. Cele mai multe ipoteci au fost consemnate în București – 2.564, Ilfov – 1.336 și Timiș – 823, în timp ce județele Harghita, Teleorman și Gorj se află la coada clasamentului.

Terenurile agricole, tranzacționate mai ales în sud și est

În ceea ce privește terenurile agricole, cele mai multe vânzări au fost raportate în județele Buzău – 436, Dolj – 312 și Tulcea – 275.

Potrivit ANCPI, datele complete privind evoluția pieței imobiliare sunt disponibile pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată statisticilor oficiale.

Scăderea tranzacțiilor imobiliare din ianuarie nu apare într-un vid, ci se suprapune peste o perioadă de presiuni tot mai mari asupra cumpărătorilor. Datele ANCPI indică și o reducere consistentă a numărului de ipoteci, semn că accesul la finanțare rămâne limitat, iar mulți potențiali cumpărători amână decizia de achiziție.

Pe lângă condițiile de creditare, piața resimte și efectele creșterii costurilor asociate proprietății: majorările de impozite locale, cheltuielile de întreținere mai ridicate și incertitudinile legate de evoluția dobânzilor determină o abordare mai prudentă atât din partea populației, cât și a investitorilor.

În acest context, specialiștii vorbesc despre un început de an marcat de așteptare și ajustare, în care cererea se concentrează în continuare în marile centre urbane, precum București și zonele limitrofe, în timp ce județele mai slab dezvoltate rămân cu un volum foarte redus de tranzacții. Evoluția pieței din lunile următoare va depinde în mare măsură de direcția dobânzilor și de deciziile fiscale care vizează proprietarii de locuințe.