Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică Codul de procedură fiscală și introduce obligația de raportare pentru furnizorii de servicii de criptoactive. Măsura vizează toate tranzacțiile realizate de utilizatori prin platforme cripto și are ca obiectiv principal combaterea evaziunii fiscale.

Guvernul precizează că actul normativ transpune în legislația națională Directiva UE DAC8, respectiv Directiva 2023/2226. Aceasta reglementează raportarea tranzacțiilor cu criptoactive și face parte din efortul Uniunii Europene de extindere a schimbului automat de informații fiscale între statele membre.

Potrivit comunicatului oficial, furnizorii de servicii de criptoactive vor fi obligați să transmită periodic către ANAF informații detaliate despre tranzacțiile realizate de utilizatori. Scopul este ca autoritățile fiscale să poată identifica corect veniturile obținute din tranzacții cu criptomonede.

Datele raportate vor permite ANAF să verifice respectarea obligațiilor fiscale și să reducă riscul ca aceste venituri să rămână nedeclarate. Ordonanța nu vizează doar platformele românești, ci și furnizorii care oferă servicii utilizatorilor din România, indiferent de locul unde sunt înregistrați.

Executivul explică faptul că adoptarea ordonanței asigură respectarea termenelor stabilite la nivel european. Directiva DAC8 face legătura și cu standardele OCDE privind schimbul automat de informații fiscale.

Acestea includ Cadrul de Raportare privind Criptoactivele, cunoscut sub acronimul CARF, precum și modificările aduse Standardului Comun de Raportare. Prin aceste instrumente, statele participante aplică proceduri unitare de raportare și schimb de date, pentru o cooperare fiscală standardizată între jurisdicții.

Guvernul subliniază că neadoptarea acestor reguli ar fi afectat poziția României în mecanismele internaționale de cooperare fiscală.

„Astfel, furnizorii de servicii de criptoactive din România vor avea obligaţia să transmită informaţii către ANAF, autorităţile fiscale putând astfel să identifice corect veniturile obţinute prin aceste tranzacţii. Adoptarea acestei măsuri asigură respectarea termenelor europene, reduce riscul de evaziune fiscală şi previne posibile obligaţii asumate de România. La nivel internaţional, standardele OCDE pentru schimbul automat de informaţii fiscale, incluzând Cadrul de Raportare privind Criptoactivele (CARF) şi modificările aduse Standardului Comun de Raportare (SCR), stabilesc proceduri unitare de raportare şi schimb de informaţii între jurisdicţii, asigurând o cooperare fiscală eficientă şi standardizată”, transmite sursa citată.

În comunicatul transmis, Executivul avertizează că întârzierea transpunerii directivei europene ar fi expus România la sancțiuni financiare semnificative. Penalitățile zilnice ar fi putut ajunge până la 105.264 de euro.

În plus, Comisia Europeană ar fi putut impune o sumă forfetară minimă de 1,63 milioane de euro. Prin adoptarea ordonanței de urgență, aceste riscuri sunt eliminate.

După adoptarea actului normativ, ANAF va începe măsuri de consolidare a capacității administrative. Acestea includ modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea formularelor de colectare a datelor și implementarea procedurilor de control necesare verificării raportărilor.