Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat că în 2025 absorbția fondurilor europene a ajuns la 27,8 miliarde de lei, cu aproximativ 24% mai mult față de anul anterior. Potrivit acestuia, anul a fost unul definitoriu pentru proiectele de infrastructură aflate în derulare sau finalizate, multe dintre ele fiind începute în anii anteriori.

Ciprian Șerban a precizat că anul a debutat sub mandatul fostului ministru Sorin Grindeanu și a continuat sub actuala conducere, accentul fiind pus pe finalizarea și recepția investițiilor deja lansate.

În cursul anului 2025 au fost dați în trafic 146 de kilometri de autostradă și drum expres. În paralel, la nivelul Compania Națională de Investiții Rutiere au fost semnate contracte de proiectare și execuție pentru 151,8 kilometri de drumuri, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproximativ 16 miliarde de lei.

Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru îmbunătățirea conectivității și pentru reducerea decalajelor de infrastructură dintre regiunile țării.

„2025 a fost un an de referinţă pentru proiectele de infrastructură gestionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Început sub mandatul lui Sorin Grindeanu şi continuat de mine, acest an a stat sub semnul finalizării şi recepţiei multora dintre proiectele lansate în anii anteriori. Anul acesta am deschis în total 146 de km de autostradă şi drum expres şi avem un nou record în materie de absorbţie de fonduri europene, 27,8 miliarde de lei, cu 24% în plus faţă de anul anterior (27,8 miliarde de lei faţă de 22,4 miliarde de lei)”, spune ministrul.

În sectorul feroviar, CFR SA a recepționat în 2025 un total de 75 de kilometri de cale ferată modernizată. În plus, prin programele de tip Quick Wins au fost finalizați alți 142 de kilometri de modernizări punctuale.

Tot în acest an, Autoritatea de Reformă Feroviară a livrat către CFR Călători 13 trenuri electrice noi, fiecare cu o capacitate de aproximativ 350 de locuri. De asemenea, au fost modernizate și livrate 20 de locomotive și 44 de vagoane pentru operatorul feroviar de stat.

În zona transportului metropolitan, Metrorex a primit în 2025 încă șapte trenuri noi, care urmează să fie introduse în circulație pe magistralele din București.

În același timp, în Portul Constanța au fost finalizate mai multe obiective de investiții, cu o valoare cumulată de aproximativ 130 de milioane de lei, finanțate atât din fonduri europene, cât și din surse proprii.