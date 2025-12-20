Conform Friendly City Index, o inițiativă Bolt care analizează calitatea vieții din orașele Europei Centrale și de Est (CEE) din perspectiva locuitorilor, 27% dintre locuitori folosesc transportul în comun pentru deplasările zilnice, 57% aleg mașina personală, iar doar 10% prioritizează mersul pe jos.

Dintre capitalele din regiune, Praga conduce clasamentul cu 45% dintre locuitori care se bazează pe transportul public, urmată de București (42%) și Kiev (38%), în timp ce Vilnius se situează la coada listei, cu doar 17%.

Bucureștenii folosesc mai frecvent transportul public datorită îmbunătățirilor din ultimii ani, care l-au făcut o opțiune mai viabilă: benzi dedicate, multiple modalități de plată și integrarea orarului în Google Maps și alte aplicații digitale, ceea ce sporește predictibilitatea călătoriilor.

„În prezent, Bucureștiul oferă încă mult spațiu mașinilor care staționează în detrimentul oamenilor care se mișcă. Aceste străzi pot deveni culoare de mobilitate, cu trotuare libere, cu zone pietonale. Cred că avem nevoie de un oraș conceput pentru oameni, unde siguranța și confortul pietonului sunt pe primul loc, indiferent de modul de transport pe care îl alege ulterior”, a declarat Maria Niculescu-Aron, General Manager Bolt Rides România.

La nivelul regiunii CEE, femeile sunt mai predispuse să folosească transportul public (32%), în timp ce bărbații preferă mașinile personale (58%), doar 22% dintre ei alegând rețeaua de transport public. Această tendință se regăsește și în România: aproximativ 60% dintre bărbați se deplasează cu mașina personală, față de doar 30% dintre femei.

Din perspectiva vârstei, cei peste 65 de ani folosesc cel mai frecvent transportul public (42%), urmați de cei între 55 și 64 de ani (aproximativ 38%). Tinerii adulți (18-24 ani) îl utilizează în proporție de 30,6%, în timp ce persoanele cu vârste între 25 și 44 de ani îl folosesc cel mai puțin, aproximativ 21%.

Transportul public este mai important pentru cei care nu dețin o mașină, comparativ cu proprietarii de vehicule, deoarece posesia unui autoturism nu garantează utilizarea sa zilnică. Doar 56% dintre posesorii de mașini din regiunea CEE îl folosesc ca principal mod de deplasare, 14% călătoresc mai mult ca pasageri, iar restul de aproximativ 30% se bazează preponderent pe alternative de transport.