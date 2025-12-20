Pentru Oana Bîrsescu, momentul de cotitură nu a venit din eșec profesional, ci dintr-o discrepanță tot mai vizibilă între performanța sa și adevărul interior. Deși avocatura i-a oferit validare și o carieră solidă, aceasta nu a mai reușit să exprime cine este cu adevărat, mai ales după ce a devenit mamă.

Oana Bîrsescu vorbește despre „momentul în care succesul extern nu a mai compensat lipsa de aliniere internă”. Ea punctează că avocatura a format-o, dar nu a reprezentat-o. Iar maternitatea, faptul că a devenit mamă și viața sa s-a schimbat, a funcționat ca un catalizator al acestui adevăr.

„Dacă un sistem nu poate integra femeile, nu acel sistem îmi decide viitorul profesional. Îl decid eu”, a subliniat antreprenoarea în cadrul unui interviu pentru Capital.

Din această claritate s-a născut Zea et Sia, nu ca o schimbare de carieră, ci ca o „repoziționare”. Trecerea de la respectarea unor standarde impuse la crearea propriilor criterii a devenit fundația unui brand premium de bijuterii cu identitate clară, construit în România.

Maternitatea nu a fost, pentru Oana Bîrsescu, un refugiu emoțional, ci o restructurare profundă a modului în care se raportează la muncă, timp și ambiție. Dacă munca însemna disponibilitate permanentă, acum înseamnă prioritizare. Iar ambiția nu mai este măsurată în intensitate, ci în criterii.

„Maternitatea elimină excesul și păstrează esențialul”, spune fondatoarea Zea et Sia. Iar esențialul nu mai este acum volumul, ci direcția.

În acest context, Zea et Sia nu a fost un refugiu, ci o disciplină nouă. „Refugiile ascund. Brandurile disciplinează”, afirmă ea, subliniind diferența dintre a executa structuri, așa cum se întâmplă în avocatură, și a deveni chiar structura, așa cum presupune antreprenoriatul.

Alegerea bijuteriilor ca formă de expresie și business nu a fost întâmplătoare. Pentru Oana Bîrsescu, bijuteria nu este un accesoriu, ci o formă de identitate purtată, o poziționare vizuală care precede limbajul.

„Bijuteriile nu înfrumusețează, ele clarifică. Nu completează, ea exprimă”, explică antreprenoarea. Obiectele mici au, în această viziune, funcții mari, ele dau formă sensului și traduc identitatea în materie.

Zea et Sia nu vinde accesorii, ci construiește „semnificație purtabilă”. Colecțiile brandului, inclusiv Matchwear, nu sunt exerciții estetice, ci declarații de poziționare. Se explorează relații profunde, precum cea dintre părinte și copil, transpusă în fine jewelry personalizată.

Contrar mitologiei romantice din jurul creativității, începuturile Zea et Sia au fost mai degrabă tehnice decât inspiraționale. Identitatea de brand, conceptul, ADN-ul, arhitectura de semnificație, a precedat orice exercițiu estetic.

Adevărata provocare a venit odată cu construcția businessului, cu găsirea unui atelier din România capabil să producă bijuterii premium în serii mici, lucrul cu materiale etice, controlul strict al execuției, dar și dezvoltarea infrastructurii digitale, de la e-commerce și SEO, până la fotografie și customer experience.

„Creativitatea pornește brandul. Execuția îl susține. Procesul este cel care validează”, punctează Oana Bîrsescu. În acest sens, Zea et Sia este mai degrabă o construcție solidă decât un exercițiu de inspirație.

Formarea juridică a jucat un rol esențial în dezvoltarea brandului, nu prin analogii creative, ci prin rigoare. Disciplina, atenția la detalii și gestionarea riscului sunt competențe esențiale într-un brand premium, unde fiecare decizie contează.

„Avocatura m-a format. Brandingul m-a exprimat”, spune fondatoarea, iar Zea et Sia devine dovada acestei migrații identitare.

Toate bijuteriile Zea et Sia sunt realizate în România, într-un sistem de producție controlat, transparent și apropiat de fondator. Într-o industrie dominată de externalizare, această decizie nu este una de storytelling, ci de infrastructură.

„Un brand premium nu negociază execuția. O controlează”, afirmă Oana Bîrsescu. Lucrul în serii mici, manual, cu aur sustenabil, diamante responsabile și ambalaje locale face parte din ADN-ul brandului.

Dacă externalizarea optimizează costurile, producția locală optimizează identitatea. Iar Zea et Sia alege, constant, identitatea.

Imaginată ca o femeie, Zea et Sia ar avea o identitate clară și criterii ferme. Nu ar alege bijuterii pentru estetică, ci pentru semnificație. Ar prefera fine jewelry lucrată manual, în serii mici, și ar refuza compromisurile.

Valorile ei sunt radicale, calitate, etică, disciplină și coerență. Ar respinge fast jewelry și ar produce puțin, dar impecabil. „Identitatea nu se negociază”, spune fondatoarea. „Și exact de aceea ar câștiga”, mai spune ea.

Dacă în avocatură succesul era măsurat prin ore, vizibilitate, rezultate, astăzi, în noul context, el este definit prin aliniere internă, claritate și consistență. Controlul asupra timpului, deciziile consecvente și un brand care reflectă identitatea fondatorului devin noile repere.

„În avocatură reacționam la standarde. În antreprenoriat definesc standarde”, spune Oana Bîrsescu. Ea subliniază că ritmul nu mai este dictat de industrie, ci de propriile criterii.

În următorii ani, evoluția Zea et Sia va urma o logică atent calibrată, mai întâi rafinare, apoi consolidare și, abia la final, extindere. Acest proces nu este o strategie în sine, ci o consecință a unei identități solide.

Pentru femeile care simt că meseria lor „oficială” nu le mai exprimă, dar pentru care schimbarea pare riscantă, mesajul Oanei Bîrsescu este clar: „să își verifice adevărul, nu frica”.

Dacă meseria nu mai exprimă identitatea, problema nu este cariera, ci stagnarea. „Schimbarea nu este riscantă. Riscant este să rămâi într-un rol care nu te mai reprezintă”, spune ea. Oana adaugă apoi că perfecționismul blochează, dar decizia mișcă.

În branding, ca și în carieră, stagnarea rămâne întotdeauna cea mai costisitoare opțiune.