Fostul președinte a spus că actualul șef al statului are nevoie de sprijinul unui partid dacă vrea să mai obțină un mandat la Cotroceni. Invitat la România TV, Traian Băsescu a comentat apariția lui Nicușor Dan la Focșani, unde acesta a fost huiduit de Ziua Unirii.

Băsescu a explicat că Nicușor Dan a dat dovadă de curaj, pentru că a mers la eveniment știind că va fi fluierat, la fel cum i s-a întâmplat și lui în trecut. A spus că un politician trebuie să meargă înainte și să înfrunte astfel de situații, nu să se retragă. În opinia lui, discursul a fost dur, dar potrivit pentru un președinte, iar acest lucru nu l-a afectat negativ, ci l-a ajutat să pară mai puternic. A mai spus că Nicușor Dan s-a adresat și celor care l-au huiduit, nu doar susținătorilor, lucru pe care Bolojan nu l-ar fi făcut.

Fostul președinte a mai afirmat că premierul ar fi fost afectat de reacțiile negative primite la Iași, Botoșani și Vaslui, unde fusese fluierat. A adăugat că Simion și Georgescu au ales să meargă în mijlocul oamenilor și că toate aceste alegeri vor fi judecate de alegători. În opinia sa, românii și-ar fi dorit ca toți demnitarii să fie prezenți la sărbătoare, nu să stea retrași, așa cum a făcut Bolojan, care a mers doar la Monumentul Ostașului Necunoscut.

Băsescu a spus că nu a mai văzut în alte țări oameni care să fluiere în timpul imnului național și că acest comportament arată lipsă de respect față de propriile simboluri. A explicat că a huidui în timpul imnului sau al unei ceremonii militare nu reprezintă poporul român, ci un comportament huliganic. A adăugat că oamenii au dreptul să protesteze, dar ar trebui să o facă după terminarea imnului, nu în timpul lui. În opinia sa, cei care folosesc libertatea pentru a-și umili simbolurile naționale ar trebui să se întrebe dacă o folosesc corect și dacă sunt demni de ea.

Fostul președinte a spus că fluieratul imnului se întâmplă de ani de zile și că explicația ar fi nivelul scăzut de educație. El a afirmat că aproximativ jumătate dintre români ar fi analfabeți funcțional, chiar dacă au diplome de liceu sau studii superioare. A explicat că școala oferă diplome, dar fără dorința reală de a învăța, oamenii ajung să aibă acte, dar să nu înțeleagă ce citesc sau aud.

„Cred ca a fost un politician robust, adică, deși știa – şi eu am fost știind că vor fi fluierături-, dar te duci şi înfrunti acest lucru pentru ca trebuie sa dai greutate evenimentului si nu să dai un pas înapoi. A avut un discurs aspru, dar de președinte, nu un discurs care l-a compormis ci, dimpotrivă, l-a consolidat. S-a descurcat foarte bine, s-a adresat si celor care l-au huiduit, nu doar celor care au venit sa vadă evenimentul si au participat. Bolojan nu a făcut asta! Premierul era traumatizat după deplasarea la Iaşi, Botoşani şi Vaslui, unde a fost fluierat si acolo. Simion şi Georgescu au fost şi ei în mijlocul mulţimilor. Sunt optiuni si pe astea le judeca electoratul, românii ar fi vrut să vadă toți demnitarii în ziua de sărbătoare, nu să stea ascunşi ca Bolojan, care s-a dus la Monumentul ostaşului necunoscut. Nu am văzut o naţiune care, când se intonează imnul, ei sa fluiere, suntem singurii care ne disprețuim n-avem de ce sa le cere altora sa ne respecte. La trecerea in revistă a unei gărzi militare, urmată de intonarea imnului, sa huidui e o adunătură de huligani, nu e poporul roman, nu am văzut popor care si fluiera imnul de stat, n-ai decât sa fluieri după imn când se duce demnitarul la tribuna fluiera-l frate e dreptul tău, dar oricât ai fi de liber si ai libertatea daca in România poți fluiera și imnul ți în mână drapelul și fluieri imnul, dacă ai libertatea asta și profiți de ea ca să-ți umilești propriile simboluri naționale aș spune că trebuie să te întrebi dacă valorifici libertatea aia și dacă ești demn de libertatea pe care ți-o da statul. La noi, se fluieră imnul de ani de zile, e simplu de explicat. Un popor în care 50% sunt analfabeți funcționali, deși au diplome de liceu, bac, studii superioare, deci nivelul de educaţie pe care îl avem pe care îl acceptăm, ca treci prin școala iti iei diploma, dar trebuie sa vrei sa te pregătești. Dacă nu te pregătești, ieși un analfabet funcțional cu diplomă”, a declarat Băsescu.

Întrebat despre negocierile privind schimbarea lui Bolojan și posibilitatea ca Nazare să fie numit premier, Traian Băsescu a spus că această variantă ar putea fi o soluție. Totuși, el nu crede că Nicușor Dan ar accepta schimbarea premierului în acest moment, cât timp bugetul nu este încă finalizat.

Fostul președinte a mai spus că Nazare este o persoană agreabilă și cu un stil calm, dar că îl consideră mai degrabă un om politic de profesie. A afirmat că nu l-a auzit vorbind clar despre măsuri concrete pentru reducerea deficitului bugetar. În opinia sa, Bolojan a fost lăsat singur să gestioneze problema, deși ministrul de Finanțe ar fi trebuit să aibă un rol important. Băsescu a concluzionat că Nazare ar putea fi văzut ca o variantă care liniștește lucrurile, fără să aducă neapărat soluții clare.

„Da, poate fi o soluție, dar nu cred ca Nicușor Dan poate fi de acord că acum, când încă nu s-a făcut bugetul, să schimbe premierul. Nu cred că Nazare e simpatic, el e de profesie absolvent de SNSPA, e politruc. Este simpatic, e finuț așa, dar nu l-am văzut vorbind de măsurile de reducere a deficitului, l-au lăsat singur pe Bolojan, deși ministrul de Finante avea rolul lui, deci poate fi Nazare ca apa sfințită, așa e ca uleiul, că apa sfințită pui și oprește agitația”, a punctat Băsescu.

Vorbind despre posibilitatea apariției unui nou partid, Traian Băsescu a spus că Nicușor Dan ar avea mai multe șanse să construiască o formațiune politică decât Ilie Bolojan. El a explicat că un prim mandat poate fi câștigat și ca independent, dar obținerea unui al doilea mandat este mult mai dificilă fără sprijin politic. În opinia sa, în acest moment, Nicușor Dan ar avea cele mai mari șanse să obțină un nou mandat.