Andrei Socaci, unul dintre cei mai importanți halterofili din România, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani. Clubul CS Dinamo București a anunțat vestea tristă, exprimând condoleanțe familiei și comunității sportive. Dispariția sa marchează o pierdere uriașă pentru halterele românești.

Clubul Dinamo a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

”O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere ANDREI SOCACI s-a stins din viață la numai 59 de ani. Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (județul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984. A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră. Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur – 5 argint – 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului. După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, au postat cei de la CS Dinamo, pe Facebook.

Născut pe 19 iunie 1966, în Sântimbru, județul Alba, Andrei Socaci a fost remarcat încă de tânăr pentru talentul său la haltere. La doar 18 ani, a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 1984, la categoria 67,5 kg, performanță care l-a consacrat pe plan internațional.

Pe parcursul carierei, Socaci a acumulat un palmares impresionant:

15 medalii la Campionatele Europene: 4 aur, 5 argint, 6 bronz

12 medalii la Campionatele Mondiale: 3 aur, 3 argint, 6 bronz

Campion European în 1991

Distincția de maestru emerit al sportului

Aceste realizări îl fac pe Socaci o legendă a halterelor românești și un model pentru tinerele generații de sportivi.

După retragerea din activitatea competițională, Socaci a rămas aproape de sport, activând ca antrenor la CS Dinamo București, unde a descoperit și format numeroși campioni. Experiența și pasiunea sa au contribuit la menținerea standardelor înalte ale halterelor românești și la promovarea sportului în rândul tinerilor.