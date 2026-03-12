Economia României a atras investiții semnificative anul trecut, atât în proiecte de construcții, cât și în echipamente și alte categorii de cheltuieli de capital.

Potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, „în anul 2025 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 216453,8 milioane lei, în creştere cu 5,0%, comparativ cu anul 2024. În trimestrul IV 2025 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 73592,2 milioane lei, în creştere cu 7,7%, comparativ cu trimestrul IV 2024”, anunţă INS.

Evoluția arată că investițiile au menținut un trend pozitiv, în pofida incertitudinilor economice și a contextului internațional tensionat, iar finalul anului a adus o accelerare a activității investiționale.

În ultimele trei luni ale anului trecut, investițiile au crescut într-un ritm mai rapid decât media anuală.

Conform datelor statistice, „în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 7,7%, ca urmare a creşterii înregistrate la toate elementele de structură: alte cheltuieli de investiţii cu 36,4%, utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 7,6% şi la lucrări de construcţii noi cu 3,5%.”

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la categoria „alte cheltuieli de investiții”, ceea ce poate include costuri legate de modernizare, dezvoltare tehnologică sau alte investiții corporale și necorporale.

În același timp, investițiile în utilaje și mijloace de transport indică un proces de modernizare a capacităților de producție, iar majorarea investițiilor în construcții noi reflectă continuarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare imobiliară.

Pe ansamblul anului 2025, toate principalele segmente ale investițiilor au contribuit la creșterea totală.

INS arată că „în anul 2025, comparativ cu anul 2024, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 5,0%, creştere înregistrată la toate elementele de structură: lucrări de construcţii noi cu 6,1%, alte cheltuieli cu 4,3% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 3,5%.”

Lucrările de construcții noi au avut cel mai mare avans dintre principalele componente, semn că proiectele de dezvoltare, atât publice cât și private, au continuat să susțină activitatea economică.

Creșterea investițiilor reprezintă unul dintre indicatorii esențiali pentru dinamica economică a unei țări. Nivelul investițiilor influențează direct productivitatea, modernizarea infrastructurii și capacitatea de dezvoltare a companiilor.

Avansul înregistrat în 2025 sugerează o continuare a procesului de extindere a capacităților economice, prin investiții în infrastructură, echipamente și proiecte de dezvoltare.

Totodată, evoluția pozitivă a investițiilor în ultimele luni ale anului indică un posibil impuls pentru activitatea economică și în perioada următoare.