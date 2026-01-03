Conform datelor recente furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), aproximativ 17,4% dintre românii care au utilizat internetul în ultimele 12 luni au accesat site-urile sau aplicațiile autorităților și serviciilor publice pentru scopuri personale. Cele mai frecvente activități au vizat informarea asupra serviciilor și drepturilor oferite de instituțiile publice, verificarea situației personale sau consultarea bazelor de date publice.

Datele arată că utilizatorii din mediul urban sunt mai activi în relația cu autoritățile online: 21,3% dintre aceștia au accesat platformele instituțiilor publice, comparativ cu 12,9% în mediul rural. În privința regiunilor de dezvoltare, București-Ilfov și Vest se detașează, cu 28%, respectiv 22,2% dintre persoane implicate în astfel de activități, în timp ce regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Nord-Est înregistrează cele mai scăzute valori, sub 15%.

Segmentul de vârstă 16–34 ani, dar și grupa 35–54 ani, se remarcă printr-o frecvență mai mare a interacțiunilor online cu autoritățile, cu peste 20% dintre utilizatori activi. În schimb, persoanele cu vârsta între 55 și 74 de ani au participat mai puțin, doar 10% fiind implicate.

Nivelul de educație este un factor important: cei cu studii superioare au folosit cel mai mult platformele instituțiilor publice (43,2%), urmat de cei cu studii medii (13,9%), în timp ce persoanele cu educație scăzută au înregistrat doar 3,9%. În funcție de statutul profesional, salariații conduc topul utilizatorilor (24,5%), urmați de elevi și studenți (17%).

Un procent semnificativ dintre utilizatorii internetului au descărcat sau tipărit formulare oficiale (13%), cu o diferență clară între urban (15,8%) și rural (9,7%). Cele mai active regiuni în acest sens sunt București-Ilfov și Vest, iar cele mai puțin active Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia.

În ceea ce privește rezervările sau programările online (14,6%), cele mai multe au fost efectuate de salariați, elevi și studenți, precum și lucrători pe cont propriu. Regiunile București-Ilfov, Vest și Nord-Vest s-au situat în fruntea clasamentului, în timp ce Sud-Vest Oltenia a fost cea mai retrasă.

Totodată, 12,5% dintre utilizatori au primit notificări sau documente oficiale prin conturile proprii online, iar activitatea a fost mai frecventă în rândul celor cu educație medie sau superioară, în timp ce regiunile București-Ilfov și Vest s-au evidențiat ca cele mai active.

Alte solicitări prin intermediul platformelor publice, precum cereri de certificate sau reclamații, au implicat 6,9% dintre utilizatori. În plus, 7,1% dintre utilizatori au completat, editat sau aprobat declarația fiscală online, cu salariații și lucrătorii pe cont propriu în prim-plan.

Cei care nu au accesat serviciile publice online au invocat, în principal, faptul că nu au avut nevoie de documente sau reclamații (88%). Alte motive menționate au inclus lipsa cunoștințelor digitale, utilizarea unei alte persoane pentru astfel de solicitări sau temeri legate de securitatea datelor.