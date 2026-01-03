Schimbările din sectorul bancar sunt generate de două fenomene majore: automatizarea proceselor interne și închiderea treptată a sucursalelor fizice, pe măsură ce serviciile se mută în mediul online. Aceste măsuri vin pe fondul presiunii investitorilor, care cer băncilor să reducă costurile și să obțină profituri comparabile cu cele ale instituțiilor americane.

Cele mai vulnerabile locuri de muncă sunt cele din serviciile centrale, adică funcțiile interne care nu presupun contact direct cu clienții. Printre acestea se numără posturile de back-office, implicate în procesarea tranzacțiilor și operațiunilor administrative, unde algoritmii de AI pot prelua sarcinile repetitive, reducând timpul necesar și eliminând erorile umane. Alte domenii afectate includ middle-office, responsabil de reconcilierea și gestionarea datelor, precum și monitorizarea tranzacțiilor, și departamentele de risk management și conformitate, care analizează riscurile, monitorizează respectarea regulilor și detectează anomaliile.

Adoptarea inteligenței artificiale permite băncilor să crească eficiența operațională cu până la 30%, conform raportului Morgan Stanley. Aceasta reprezintă o alternativă la metodele tradiționale de reducere a costurilor, care au atins deja limitele lor. Impactul este mai vizibil în țări precum Franța și Germania, unde raportul cost/venit rămâne ridicat, indicând o eficiență operațională mai scăzută comparativ cu alte piețe europene.

ABN Amro, din Olanda, a anunțat că va elimina aproximativ 20% din posturile cu normă întreagă până în 2028, iar Société Générale din Franța a precizat că nimic nu este intangibil în eforturile sale de reducere a cheltuielilor ridicate. Aceste măsuri fac parte dintr-un trend mai larg de restructurare a sectorului bancar, pe fondul digitalizării și automatizării proceselor.

Impactul schimbărilor este resimțit mai puternic în rândul băncilor de retail, care interacționează direct cu clienții. Totodată, experții de la UBS avertizează că tehnologia nu va afecta doar bankingul, ci și domenii precum auditul, avocatura și consultanța. De exemplu, UBS a folosit AI pentru a crea avatare digitale ale analiștilor, prezentate clienților, și a organizat un summit AI pentru cei mai importanți 250 de membri cu funcții de conducere.

În același timp, nu toți profesioniștii din banking susțin o implementare rapidă și necondiționată a inteligenței artificiale. Analiștii JPMorgan Europa avertizează că o dependență excesivă de tehnologie ar putea împiedica angajații tineri să învețe competențele fundamentale ale meseriei. În aceste condiții, băncile încearcă să găsească un echilibru între utilizarea AI pentru sarcini repetitive și formarea solidă a personalului în activități esențiale, pentru a evita lacune pe termen lung.

Pe termen scurt, AI oferă băncilor posibilitatea de a reduce costurile și de a crește eficiența operațională, dar pe termen lung, lipsa competențelor umane fundamentale poate reprezenta un risc major pentru stabilitatea și performanța instituțiilor.