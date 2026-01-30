Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în decembrie 2025, rata șomajului ajustată sezonier a rămas la 6%, la fel ca în noiembrie, iar șomajul în rândul femeilor a fost cu 0,2 puncte procentuale mai ridicat decât cel înregistrat în rândul bărbaților.

Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 493.700 în decembrie 2025, menținându-se la nivelul lunii noiembrie și în creștere față de decembrie 2024, când erau înregistrați 462.700 de șomeri.

Pe sexe, rata șomajului la femei a fost ușor mai ridicată decât la bărbați, 6,1% față de 5,9%. În continuare, rămâne ridicat nivelul șomajului în rândul tinerilor (15–24 ani), care a atins 26,9% în perioada iulie–septembrie 2025.

Pentru adulții între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,6% în decembrie 2025, egală la bărbați și ușor mai scăzută la femei (4,5%). Această categorie de vârstă reprezintă 72,1% din totalul șomerilor estimat pentru luna decembrie 2025.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în anul 2025 au fost eliberate 37.252 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, înregistrând o creștere de 4,4% față de anul 2024.

”În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 s-au eliberat 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024. Creşteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Vest (+309 autorizaţii), Centru (+279), Vest (+213), Bucureşti-Ilfov (+180), Nord-Est (+166), Sud-Est (+164), Sud-Vest Oltenia (+145) şi Sud-Muntenia (+129)”, arată datele INS.

În decembrie 2025 s-au eliberat 2.650 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 9,4% față de noiembrie 2025, însă suprafața utilă totală a crescut cu 1,8%, ajungând la 894.770 mp. Din total, 72,3% dintre autorizații au fost pentru zona rurală. Scăderi ale numărului de autorizații s-au înregistrat în regiunile Vest, Centru, București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est și Sud-Muntenia, în timp ce creșteri au avut loc în Sud-Est și Nord-Vest.

Pentru clădiri nerezidențiale, s-au eliberat 544 de autorizații (-2,9% față de noiembrie), cu o suprafață totală de 303.392 mp (+15,9%). Creșteri ale suprafeței utile au fost în regiunile Vest și Centru, iar scăderi în București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est.

Comparativ cu decembrie 2024, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 5,5% (+139 autorizații), iar suprafața utilă cu 6,4%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în regiunile Nord-Vest, Sud-Est, București-Ilfov și Sud-Muntenia, iar scăderi în Vest, Nord-Est și Centru.

În cazul clădirilor nerezidențiale, numărul autorizațiilor a crescut cu 15% față de decembrie 2024, însă suprafața totală a scăzut cu 37%. Reduceri semnificative ale suprafeței utile s-au înregistrat în regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud-Est, în timp ce Vest și București-Ilfov au înregistrat creșteri.