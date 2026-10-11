Tinerii care aleg cursuri de câteva luni în locul facultății. Ce calificări sunt recunoscute oficial și când diploma nu este suficientă

Cursurile de programare, marketing digital, design, contabilitate sau alte specializări de scurtă durată sunt prezentate adesea drept alternative rapide la studiile universitare. Pentru tinerii care vor să intre cât mai repede pe piața muncii, diferența dintre un certificat de participare și o calificare recunoscută oficial poate deveni însă decisivă. În România, nu toate documentele eliberate la finalul unui curs au aceeași valoare juridică.

Piața cursurilor private include programe foarte diferite ca durată, conținut și modalitate de evaluare.

Unele oferă exclusiv un document prin care organizatorul confirmă participarea la un anumit program. Altele sunt organizate de furnizori autorizați și pot conduce la obținerea unor certificate cu recunoaștere națională, în condițiile legii.

Regimul formării profesionale a adulților este reglementat, între altele, prin Ordonanța Guvernului nr. 129/2000.

Actul normativ stabilește cadrul în care furnizorii de formare profesională pot organiza programe autorizate și pot elibera certificate corespunzătoare acestora.

Un curs care promite o diplomă nu trebuie considerat automat echivalent cu o calificare profesională recunoscută de autorități.

Înainte de înscriere, cursanții ar trebui să verifice identitatea furnizorului, programul exact pentru care acesta este autorizat și tipul certificatului eliberat la final.

Autorizarea trebuie analizată pentru programul concret, nu doar în funcție de afirmația generală că o companie organizează cursuri acreditate.

Contează și ocupația sau calificarea vizată, durata pregătirii, existența unei evaluări finale și condițiile de acces.

De asemenea, este important dacă profesia pe care tânărul dorește să o practice este reglementată.

În unele domenii, un curs privat poate contribui la dezvoltarea competențelor, fără să înlocuiască studiile sau autorizările cerute de lege pentru exercitarea profesiei.

În numeroase activități, angajatorii pot evalua competențele practice, portofoliul și experiența candidatului, nu doar existența unei diplome universitare.

În domenii precum marketingul digital, crearea de conținut sau anumite activități tehnologice, un portofoliu poate avea o importanță considerabilă în procesul de recrutare.

Totuși, absolvirea unui curs nu garantează angajarea și nici un anumit nivel salarial.

Pentru posturile în care legislația impune studii superioare sau calificări specifice, un certificat privat nu poate substitui automat cerințele respective.

La ce trebuie să fie atenți tinerii înainte să plătească

Promisiunile privind angajarea rapidă, veniturile ridicate sau obținerea unei calificări într-un timp foarte scurt ar trebui analizate cu atenție.

Este important ca viitorul cursant să citească documentele contractuale și să verifice dacă prețul include evaluarea finală, materialele, eventualele taxe suplimentare și eliberarea certificatului.

Un alt aspect îl reprezintă posibilitatea de a utiliza pregătirea obținută pentru ocupația dorită.

Alegerea dintre facultate și un curs de specializare nu are un răspuns universal. Valoarea pregătirii depinde de domeniu, de recunoașterea calificării și de competențele efectiv dobândite.