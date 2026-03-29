Autoritatea responsabilă de sistemul public de pensii, Deutsche Rentenversicherung, atrage atenția că termenul limită pentru plata contribuțiilor voluntare aferente anului 2025 este 31 martie 2026. După această dată, contribuțiile pentru anul respectiv nu mai pot fi efectuate, ceea ce înseamnă că oportunitatea de a influența nivelul pensiei se pierde definitiv.

Contribuțiile voluntare pot fi achitate de persoane care au cel puțin 16 ani, locuiesc în Germania și nu sunt deja asigurate obligatoriu în sistem, dar și de cetățeni germani care au reședința în afara țării. De asemenea, această opțiune este importantă pentru persoanele care primesc pensie anticipată și doresc să își majoreze pensia finală până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Sistemul permite o flexibilitate ridicată în ceea ce privește sumele plătite. Contribuțiile lunare pot varia între 112,16 euro și 1.497,30 euro, iar numărul de plăți poate ajunge până la 12 pe an. Alegerea sumelor și a numărului de luni depinde de obiectivele fiecărei persoane, fie că este vorba despre completarea stagiului minim de cotizare, fie despre creșterea drepturilor de pensie acumulate, conform Echo24.

Înainte de efectuarea oricărei plăți, este necesară verificarea dreptului de a efectua contribuții voluntare. Acest lucru se realizează prin formularul V0060, disponibil în sistemul online al instituției germane de pensii. Fără această confirmare, contribuțiile nu pot fi procesate.

Pentru românii care au lucrat în Germania și au acumulat perioade de contribuție în sistemul german, dar trăiesc acum între două țări sau au întreruperi în activitate, aceste contribuții voluntare reprezintă una dintre puținele modalități de a menține activ istoricul de asigurare. În lipsa acestora, perioadele neacoperite pot influența negativ nivelul pensiei finale.

Contextul este cu atât mai relevant cu cât pensia germană urmează să crească în 2026 cu 4,24%, una dintre cele mai importante majorări din ultimii ani, susținută de evoluția salariilor din 2025. Începând cu luna iulie, fiecare punct de pensie va avea o valoare mai mare, ceea ce face ca contribuțiile efectuate acum pentru anul 2025 să fie raportate la un nivel recalculat mai avantajos.

În acest sens, contribuțiile voluntare realizate până la termenul limită pot avea un impact direct asupra valorii pensiei viitoare. Ele sunt considerate o formă prin care persoanele interesate pot „cumpăra” drepturi de pensie într-un moment în care acestea au o valoare crescută, contribuind astfel la creșterea veniturilor la momentul pensionării.

Pentru mulți români care au muncit în Germania, dar nu mai contribuie activ, această opțiune rămâne una dintre puținele soluții prin care pot continua să își consolideze pensia. Totuși, lipsa de informare sau amânarea deciziei de la un an la altul poate duce la pierderea definitivă a acestei oportunități, fără posibilitatea de recuperare ulterioară.