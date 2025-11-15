Complexul Energetic Oltenia introduce un nou set de măsuri de control pentru creșterea siguranței în exploatare, după mai multe situații anterioare în care angajați au fost depistați consumând substanțe interzise, transmite Agenția de presă Rador, citând Radio Craiova.

În perioada următoare, minerii din cadrul companiei vor fi supuși testelor antidrog, fiind planificată achiziția a zece kituri speciale, ca urmare a incidentelor din trecut în care unii lucrători au fost găsiți pozitivi la consumul de astfel de substanțe.

Pe lângă testele pentru depistarea drogurilor, Complexul Energetic Oltenia a cumpărat și teste de alcoolemie. Acestea vor fi utilizate atunci când există suspiciuni legate de comportamentul neobișnuit al minerilor sau energeticienilor, urmând ca verificările pentru alcool și droguri să fie combinate pentru a preveni situațiile riscante.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste măsuri sunt necesare deoarece angajații își desfășoară activitatea pe utilaje de producție care necesită manevrare corectă și atenție sporită. Orice abatere de la normele de siguranță poate duce la accidente de muncă grave, motiv pentru care testările sunt considerate esențiale.

Tot legat de Complexul Energetic Oltenia, amintim că, în urmă cu o săptămână, a venit un anunț privind schimbarea graficului de închidere a termocentralelor pe cărbune și renegocierea restructurării Complexului Energetic Oltenia.

Potrivit noului grafic, țara noastră va închide până la finalul anului 2025 doar 1.045 MW din producția pe cărbune, față de 1.755 MW cât prevede legislația în vigoare. Din acest total, 845 MW vor fi scoși efectiv din sistem, în timp ce 200 MW vor „dispărea” din evidențe prin modificarea licențelor de producție: 170 MW la Electrocentrale Craiova și 30 MW la Complexul Energetic Valea Jiului.

Pentru a permite această ajustare, legislația va fi modificată astfel încât Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) să poată reduce, parțial și definitiv, puterea instalată autorizată a unei capacități pe lignit sau huilă. Decizia poate fi luată fie la solicitarea titularului, fie din inițiativa ANRE, care va stabili o limită maximă de participare la piață și acces la rețea – o limită ce nu va mai putea fi majorată ulterior.

Dacă un titular de licență nu solicită ajustarea acesteia până la 20 decembrie 2025, ANRE va avea dreptul, fie din proprie inițiativă, fie la cererea Ministerului Energiei, să modifice licența în sensul reducerii puterii instalate sau chiar să o retragă. În consecință, față de prevederile actuale, 710 MW de capacități pe lignit care trebuiau închise anul acesta vor continua să funcționeze până la 31 august 2026.

Un draft de ordonanță de urgență prevede și posibilitatea ca Guvernul să amâne, prin hotărâre, termenele de închidere și ecologizare a carierelor de lignit și exploatărilor de huilă. Pentru Complexul Energetic Oltenia, aceste termene sunt stabilite în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană în 2022 și sunt corelate cu necesarul de combustibil pentru menținerea în siguranță a sistemului energetic național.

Tot prin hotărâre de Guvern vor putea fi decalate și termenele pentru punerea în funcțiune a noilor capacități pe gaze și regenerabile prevăzute în același plan – proiecte care înregistrează întârzieri semnificative.