Turcan a explicat că sporurile nu trebuie utilizate ca artificii pentru majorări salariale, ci pentru condiții și performanțe excepționale, și că acestea ar trebui să fie limitate la un plafon stabilit. Ea a subliniat că în unele domenii sporurile pot ajunge chiar la 80% din salariu, ceea ce denaturează grila de salarizare și creează inechități între diferite categorii profesionale.

Un exemplu menționat de Turcan este domeniul cultural, unde instituțiile de spectacole au grile salariale mai mari decât muzeele și bibliotecile, generând nemulțumiri pentru angajații din aceste domenii.

„În momentul de faţă, salarizarea în sistemul public este marcată de profunde inechităţi şi foarte multe salarii care sunt pe o grilă de salarizare au fost transformate prin tot felul de politici de sporuri în venituri care nu mai păstrează acea echitate pe care ar trebui să o avem în sistemul public de salarizare. În mod normal, într-un sistem public de salarizare, sporurile nu trebuie să fie artificii pentru majorări salariale”, a declarat Raluca Turcan.

Ea a precizat că soluția constă în reașezarea salariilor pe grilă astfel încât toți angajații să fie recompensați corect și performanța să fie stimulată. Turcan a atras atenția că majorările continue fără echitate pot duce la costuri bugetare mai mari sau la nemulțumiri accentuate în rândul angajaților.

„Sporurile ar trebuit să fie pentru condiţii excepţionale, pentru performanţe excepţionale şi să nu depăşească un anumit plafon. Atâta timp cât tu ai sporuri în unele domenii care ajung şi la 80% din salariu, este clar că acolo au fost nişte artificii şi ele au transformat, au denaturat grila de salarizare, adică ierarhia salariilor în sistemul public”, a mai spus fostul ministru.

Fostul ministru a subliniat necesitatea urgentă a unei legi a salarizării în sistemul bugetar, care să asigure stimulente corecte și actualizarea tuturor veniturilor pe grilă. Aceasta ar preveni situațiile în care unii angajați rămân cu salarii neactualizate, iar alții beneficiază de majorări permanente în funcție de puterea lor de negociere.

„În domeniul cultural există instituţii de cultură în domeniul spectacolelor şi există muzee şi biblioteci. Instituţiile din domeniul spectacolului au o grilă de salarizare mult mai mare decât cele muzeale şi biblioteci în România, ceea ce, evident, creează o nemulţumire permanentă pentru oameni care sunt dedicaţi actului cultural. Şi atunci soluţia aici este să umbli la salarii, să le reaşezi pe grila de salarizare şi toată lumea să fie performantă. De ce zic că este o bombiţă cu ceas? Pentru că se mai operează în funcţie de cât de tare ajunge cuţitul la os pentru anumite categorii profesionale, se mai operează majorări. Ori, în momentul în care tu operezi majorările pe salarii care tot cresc, dar ele sunt în continuare lipsite de echitate, atunci efortul financiar de corectură va fi unul mai mare sau nemulţumirile vor fi şi mai mari pentru că vei ajunge în situaţia să, nu se ştie, în funcţie de capacitatea bugetară, să reduci din venituri”, a declarat Raluca Turcan.

Turcan a mai precizat că întârzierea reformei salarizării poate crește efortul bugetar, oferind ca exemplu reformarea pensiilor din sistemul public, care a fost amânată și a dus la costuri suplimentare de aproximativ 25 de miliarde de lei pentru recalcularea și indexarea pensiilor.