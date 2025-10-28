Robyn Denholm, președinta consiliului Tesla, a tras un semnal de alarmă luni, avertizând că Elon Musk s-ar putea retrage din companie dacă acționarii nu vor da undă verde planului său de remunerare, estimat la aproape 1 trilion de dolari, înainte de adunarea generală programată pe 6 noiembrie.

”Fără Elon, Tesla ar putea pierde o parte semnificativă din valoarea sa, deoarece compania nu ar mai fi percepută prin prisma a ceea ce aspiră să devină”, a scris Denholm într-o scrisoare adresată acţionarilor.

Termenul limită pentru votarea pachetului salarial și a celorlalte propuneri este 5 noiembrie, ora 23:59, ora Estului Statelor Unite.

În septembrie a fost prezentat un plan de recompensare pentru Musk, constând în 12 tranșe de acțiuni, care îi vor fi acordate numai în cazul în care Tesla își îndeplinește anumite ținte legate de performanța financiară și de producție.

Deschiderea primului pachet depinde de atingerea unei capitalizări bursiere de 2 trilioane de dolari, în timp ce Tesla se situează în prezent în jurul valorii de 1,5 trilioane. Pentru a primi ultima tranșă, compania ar trebui să ajungă la o evaluare impresionantă de 8,5 trilioane de dolari.

Pe lângă criteriile financiare, planul stabilește ținte ambițioase pentru producție și tehnologie: livrarea a 20 de milioane de vehicule Tesla, atingerea a 10 milioane de abonamente active la sistemul Full Self-Driving, precum și realizarea a câte un milion de roboți umanoizi Optimus și de robotaxiuri funcționale.

În ultimele zile, rezistența față de pachetul „uriaș” a câștigat teren, iar chiar Institutional Shareholder Services, cea mai mare firmă de consultanță pentru acționari, și-a exprimat opoziția, recomandând votul împotrivă.

Totodată, diverse sindicate și organizații de monitorizare corporativă au inițiat campania „Take Back Tesla”, criticându-l pe Musk pentru că, prin declarațiile sale politice și teorii conspiraționiste, ar fi prejudiciat reputația companiei.

Dacă pachetul va fi aprobat, Musk, care deține în prezent aproximativ 13% din acțiunile Tesla, și-ar putea majora participația la circa 25%, sporindu-și astfel controlul asupra companiei.

Denholm a subliniat că pentru Musk miza nu constă doar în recompensă financiară, ci și în consolidarea influenței asupra traiectoriei Tesla, mai ales în privința progresului roboților Optimus și a tehnologiilor de inteligență artificială.