Premierul Ilie Bolojan a avertizat vineri, 13 martie, că absorbția integrală a fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) depinde de mobilizarea întregului aparat administrativ, atât la nivel central, cât și local.

Șeful Executivului a subliniat că termenul limită pentru finalizarea unui număr foarte mare de proiecte este sfârșitul lunii august, ceea ce pune o presiune considerabilă pe autorități.

Prim-ministrul a explicat că pentru a beneficia de întreaga alocare financiară este esențială respectarea jaloanelor stabilite, dar și finalizarea la timp a investițiilor.

Ilie Bolojan a arătat că toate ministerele și instituțiile implicate trebuie să facă eforturi susținute pentru a îndeplini condițiile impuse, întrucât anumite tranșe de bani sunt condiționate de adoptarea unor măsuri legislative sau administrative. În opinia sa, nerespectarea acestor obligații ar putea duce la blocarea transferurilor financiare.

Totodată, premierul a subliniat că finalizarea efectivă a proiectelor reprezintă a doua mare condiție pentru absorbția fondurilor europene.

Ilie Bolojan a atras atenția că anul în curs este dominat de componenta investițională din PNRR, atât din cauza valorii ridicate a sumelor alocate, estimate la peste 10 miliarde de euro, cât și a termenului foarte scurt rămas pentru implementare.

Șeful Guvernului a avertizat că ultimele luni de implementare vor fi dificile, în condițiile în care trebuie finalizate peste 20.000 de proiecte.

„Tot guvernul, toate ministerele, toate autoritățile trebuie să facă eforturile necesare pentru a respecta cele două aspecte importante care țin de fondurile europene. Pe de-o parte, să îndeplinim jaloanele. E foarte important asta pentru că anumite alocări sunt condiționate de respectarea unor condiții, proiecte de legi, hotărâri de guvern, în anumite măsuri pe care, dacă nu le luăm, nu ni se transferă banii. A doua condiționare este să finalizăm proiectele. (…) Anul acesta, cea mai importantă componentă de investiție este PNRR, atât datorită sumei, peste 10 miliarde de euro, dar și datorită faptului că trebuie să finalizăm lucrările până la sfârșitul lunii august. Nu este foarte simplu, pentru că sunt peste 20.000 de proiecte”, a explicat Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că succesul depinde de colaborarea unui lanț extins de actori, de la finanțatori și autorități care procesează cererile de plată, până la constructori, proiectanți, administrații locale sau companii private implicate în execuție.

„Aici finalizarea depinde de un întreg lanț de participanți, finanțatori, cei care finanțează pentru că trebuie să prelucrăm cererile mult mai repede, fără întârzieri, constructori care trebuie să aibă capacitate, proiectanți, autoritățile locale care sunt beneficiari uneori, companiile private”, a spus prim-ministrul.

În același timp, premierul Ilie Bolojan a insistat asupra importanței monitorizării constante a lucrărilor. El a arătat că, deși responsabilitatea nu poate fi atribuită unei singure persoane, intervențiile rapide în cazul întârzierilor, rezolvarea blocajelor din șantiere și asigurarea fluxurilor de plăți pot crește semnificativ șansele ca proiectele să fie finalizate la timp.

În opinia sa, îndeplinirea acestor obiective ar contribui decisiv la dezvoltarea economică a României în anii următori și la valorificarea integrală a oportunităților oferite de fondurile europene.