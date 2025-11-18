Operatorul afirmă că se confruntă cu o serie de situații care îi fac imposibilă continuarea activității în condiții normale, majoritatea având la bază modul în care Primăria Sectorului 1 gestionează finanțarea serviciului public de salubritate.

Potrivit companiei, creanțele acumulate reprezintă facturi confirmate prin hotărâri definitive ale instanțelor, iar debitul principal depășește 116 milioane de lei. Acestuia i se adaugă penalități contractuale, calculate până la momentul plății efective. Romprest susține că cea mai veche factură neachitată are termenul de scadență depășit cu 1.875 de zile.

Compania semnalează și alte probleme care ar afecta grav funcționarea serviciului: anularea nelegală de către Sectorul 1 a unei hotărâri de consiliu local după ce aceasta își produsese efectele, refuzul autorității locale de a plăti facturile emise în baza acesteia, emiterea a sute de notificări și sancțiuni fără fundament, precum și o campanie coordonată ce ar avea ca efect blocarea activității operatorului.

Tot în aceeași direcție, Romprest indică impunerea de acte unilaterale și discreționare de către Primărie, care ar modifica prevederile contractului în vigoare și ar încălca principiile stabilite prin legea serviciului de salubrizare privind echilibrul contractual și recuperarea costurilor de operare și investiții prin tarife.

Conflictul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest datează din luna octombrie, atunci când autoritatea locală a schimbat suprafața pe care trebuie realizată curățenia stradală, a redus frecvența operațiunilor și a limitat numărul de utilaje aflate în așteptare, de la 40 la doar 10. În plus, Primăria a solicitat operatorului returnarea unor sume pe care consideră că le-a plătit în plus ca urmare a unei erori comise în Consiliul Local.

La mijlocul anului, Consiliul Local a aprobat o majorare de 118,21% a tarifelor aplicate de Romprest, pe baza unui indicator transmis de Institutul Național de Statistică. Ulterior, Primăria a revenit asupra deciziei și a susținut că ajustarea ar fi trebuit calculată cu doar 106%, ceea ce a generat un nou punct de tensiune între cele două părți.

Spirala conflictului s-a accentuat atunci când Primăria a acuzat Romprest că nu a participat la întâlnirea stabilită pentru semnarea unui act adițional la contract, document care include noile suprafețe de carosabil și trotuare ce trebuie curățate, frecvența actualizată a operațiunilor și programul de intervenție pe timp de polei, îngheț sau ninsoare.

Acest act adițional prevede și modalitatea de intervenție pentru îndepărtarea și transportul zăpezii. Conținutul său a generat nemulțumiri majore din partea operatorului, care consideră că modificările ar afecta echilibrul contractului.

În ședința din 31 octombrie, Consiliul Local al Sectorului 1 a decis reintroducerea „taxei de așteptare” pentru utilajele de deszăpezire. Primarul George Tuță a argumentat că această măsură este obligatorie conform legislației și reglementărilor ANRSC. Totuși, Primăria este dispusă să plătească doar pentru 10 utilaje, considerând că acesta este numărul minim impus de lege, în timp ce Romprest subliniază că în contractul existent sunt prevăzute 40 de utilaje pentru aceste situații.