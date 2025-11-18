Conform noului Raport asupra inflației, impactul cel mai puternic este așteptat între finalul anului 2025 și începutul anului 2027, perioadă în care tarifele la utilități și transport vor înregistra creșteri semnificative.

Potrivit proiecțiilor autorității monetare, dinamica prețurilor reglementate va fi determinată în principal de modificările tarifare programate pentru trimestrul al patrulea din 2025, primul trimestru din 2026 și primul trimestru din 2027. În luna noiembrie 2025 este anticipată o majorare de 28,6% a tarifelor la aprovizionarea cu apă caldă, ca rezultat al aplicării formulei de calcul specifice sezonului rece. Această ajustare va avea un impact direct în coșul IPC și se va număra printre cele mai accentuate creșteri din categoria serviciilor reglementate.

Tot în trimestrul al patrulea din 2025, BNM prevede și o scumpire a serviciilor de apeduct și canalizare în municipiul Soroca, ceea ce ar conduce la o creștere de aproximativ 1,9% în luna octombrie 2025 în ceea ce privește prețurile acestor servicii incluse în IPC.

Pentru primul trimestru din 2026, raportul instituției indică o creștere de 16,7% a prețurilor la energia electrică, pe fondul reducerii cu circa două treimi a programului actual de compensare. Diminuarea sprijinului pentru consumatori va determina o ajustare bruscă a prețurilor efectiv plătite de populație. La începutul anului 2027, odată cu finalizarea completă a programului de compensare, este așteptată o nouă creștere de 7,1% a tarifelor la energia electrică.

În paralel, prognozele includ și o posibilă reducere de aproximativ 10% a tarifului la gazele naturale în februarie 2026, în baza scenariilor actuale privind costurile și consumul.

Pe segmentul transportului rutier, prețurile reglementate vor reflecta o majorare de 13,8% a tarifelor pentru transportul interurban și interraional, ca rezultat al noii metodologii de calcul dezvoltate de ANTA. Această ajustare ar urma să fie introdusă începând cu luna martie 2026.

Banca Națională a Moldovei a subliniat că raportul asupra inflației reprezintă un raport trimestrial ce conţine analiza situaţiei macroeconomice şi o previziune pe termen mediu a inflaţiei şi a indicatorilor macroeconomici principali.