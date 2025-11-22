Profesorii danezi au observat în ultimii ani o scădere a concentrării și a atenției în rândul elevilor, fenomen însoțit de o diminuare vizibilă a performanței academice. În același timp, cadrele didactice au constatat și efecte negative pe plan social: copiii au început să renunțe la jocurile din pauze, la activitățile sportive și chiar la comunicarea directă cu colegii. Aceste schimbări au determinat sistemul educațional să caute soluții pentru a readuce elevii în zona de interacțiune reală.

Problema nu este doar prezența dispozitivelor, ci și fluxul constant de notificări care ajunge la elevi chiar în timpul orelor. Deși telefoanele se află în buzunare, atenția este distrasă de vibrații și sunete, ceea ce face dificilă concentrarea asupra activităților școlare.

„Am observat că mulți elevi și-au pierdut concentrarea și atenția. Și am văzut o scădere a performanței academice. Apoi, am observat că, din punct de vedere social, copiii au încetat să se joace, să mai facă sport și chiar să vorbească între ei în timpul pauzelor. Acela a fost un moment cu adevărat trist pentru noi, ca profesori”, a spus un profesor.

În acest context, mai multe școli din Danemarca au decis să interzică total dispozitivele mobile în timpul programului, însă măsura nu a fost acceptată imediat de copii. Mulți dintre ei au privit inițial regula ca fiind enervantă și au evitat să predea telefoanele, iar profesorii au impus regulile cu fermitate încă de la început.

„Știm că studenții primesc de fapt o mulțime de notificări în timpul orelor. Pot simți cum le bipăie telefoanele în buzunare, iar asta înseamnă că nu reușesc să se concentreze la ore”, a declarat Sara Emil Baaring, parlamentar danez.

Odată cu trecerea timpului, elevii s-au obișnuit însă cu noul sistem. Mulți dintre ei au remarcat că nivelul de concentrare a crescut atât la ore, cât și în activitățile din pauze. Fără tentația ecranelor, copiii au început să discute mai mult între ei și să se întoarcă la jocuri de societate sau alte activități sociale pe care le abandonaseră.

Începând din vara anului viitor, toate școlile de stat din Danemarca vor fi obligate să aplice interdicția privind telefoanele mobile, ceea ce va transforma această regulă într-o politică națională.

Și alte țări nordice au adoptat măsuri similare. Norvegia a stabilit încă de anul trecut o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale, iar tot mai multe instituții de învățământ au decis voluntar să interzică smartphone-urile la școală. În Finlanda, prevederile legislative intrate în vigoare în luna august limitează semnificativ utilizarea dispozitivelor mobile de către elevii din școala primară și generală, confirmând tendința regională de a reduce influența tehnologiei asupra procesului educațional.