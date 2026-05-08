Programul urmărește susținerea dezvoltării tehnologiilor viitorului și transformarea rezultatelor cercetării în capacități reale de producție în România, într-un moment în care autoritățile încearcă să accelereze modernizarea economiei și reducerea dependenței tehnologice externe.

Potrivit Ministerului Finanțelor, schema va avea un buget anual de aproximativ 759 milioane de lei în perioada 2026–2032, iar valoarea totală estimată a programului poate ajunge la 5,3 miliarde de lei.

Programul face parte din Pachetul de relansare economică aprobat prin OUG nr. 8/2026 și are ca obiectiv stimularea investițiilor cu valoare adăugată mare în economie.

Autoritățile susțin că schema urmărește:

creșterea competitivității economiei românești;

stimularea exporturilor de tehnologie;

dezvoltarea producției avansate;

crearea de locuri de muncă înalt calificate;

reducerea migrației specialiștilor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, TechUp România este primul program care finanțează întregul parcurs tehnologic, de la cercetare și dezvoltare până la producție.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că noul program are rol strategic pentru dezvoltarea tehnologică a României.

„Acest program este un parteneriat pentru suveranitatea tehnologică a României. Nu finanţăm doar afaceri, ci susţinem dezvoltarea de soluţii care generează valoare adăugată mare şi care pot redefini sectoare întregi la nivel global. TechUp România reprezintă cea mai ambiţioasă iniţiativă naţională de sprijinire a tehnologiilor cu impact sistemic ridicat”, a declarat Alexandru Nazare.

Una dintre principalele noutăți ale programului este faptul că acesta încearcă să elimine problema fragmentării dintre cercetare și producție, reclamată de multe companii românești.

Ministerul Finanțelor susține că, în prezent, numeroase firme sunt obligate să externalizeze activități importante de cercetare și testare în afara țării din cauza lipsei infrastructurii și a mecanismelor de sprijin.

Componentă Tip finanțare Cercetare-Dezvoltare Granturi + deducere fiscală de 200% Producție Granturi pentru investiții în fabrici și tehnologii

Programul va finanța proiecte cu valori între 5 milioane și 50 milioane de lei.

Schema este orientată către domenii considerate strategice pentru economia viitorului și pentru competitivitatea tehnologică.

Domeniile vizate de program

Domeniu Exemple Digital Inteligență Artificială, microelectronică, calcul avansat Life Science Bio-tehnologie, Agri-Tech, sănătate de precizie Energie Energie verde, stocare, tehnologii climatice Mobilitate & Spațiu Sisteme autonome, tehnologii spațiale Industria 4.0 Materiale avansate și producție modernă

Autoritățile susțin că programul este gândit pentru proiecte de frontieră, cu potențial ridicat de inovare și dezvoltare tehnologică.

Componenta de cercetare-dezvoltare va include atât granturi directe de la bugetul de stat, cât și facilități fiscale.

Companiile vor putea beneficia de:

deducere fiscală de 200% pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

granturi pentru infrastructură și tehnologii;

sprijin pentru dezvoltarea producției industriale.

Ce beneficii promite Guvernul

Beneficiu Scop Granturi pentru cercetare Dezvoltarea tehnologiilor românești Sprijin pentru producție Construirea de capacități industriale Deduceri fiscale Reducerea costurilor pentru companii Locuri de muncă înalt calificate Creșterea competitivității economiei Exporturi de tehnologie Îmbunătățirea balanței comerciale

Ministerul Finanțelor susține că programul urmărește și consolidarea securității tehnologice a României, într-un context internațional în care statele europene încearcă să reducă dependența de importurile de tehnologie și echipamente strategice.

În plus, autoritățile spun că schema poate contribui la dezvoltarea unui ecosistem național de inovare și proprietate intelectuală.

Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectul este construit pe baza legislației europene privind ajutoarele de stat și este exceptat de la obligația notificării către Comisia Europeană.

Acest lucru ar permite lansarea rapidă a apelurilor de proiecte după publicarea ghidurilor oficiale.

Autoritățile susțin că noul program reprezintă o schimbare de abordare privind utilizarea fondurilor publice pentru dezvoltarea economică.