Din cuprinsul articolului tbi bank a fost achiziționată de Advent International

tbi bank, banca challenger din regiunea Europei de Sud-Est, a fost achiziționată oficial de Advent International. Tranzacția, anunțată inițial în aprilie 2025, a fost finalizată după aprobarea Băncii Centrale Europene în februarie 2026. Advent International administrează active de peste 85 de miliarde de euro și are experiență în domeniul serviciilor financiare.

„Finalizarea tranzacției marchează un moment important nu doar pentru organizația noastră, ci și pentru sectorul bancar din regiunea SEE. Experiența globală a Advent în domeniul serviciilor financiare ne va sprijini în accelerarea creșterii, în îmbunătățirea continuă a produselor noastre și în livrarea unei experiențe bancare digitale fluide prin intermediul platformelor noastre mobile și online”, spune Petr Baron, CEO, tbi.

„Doresc să îi mulțumesc sincer lui Petr Baron pentru că a coordonat întregul proces cu încredere, transparență și un profesionalism remarcabil. Mulțumirile mele se îndreaptă, de asemenea, către întreaga echipă tbi bank, care a gestionat cu succes această tranzacție, continuând în același timp să livreze rezultate solide de business. Implicarea și dedicarea echipei, alături de sprijinul Advent, îmi întăresc convingerea că vom continua să creștem”, spune Ariel Hasson, Chairman of the Supervisory Board, tbi bank.

„Finalizarea achiziției tbi bank consolidează angajamentul pe termen lung al Advent față de Europa Centrală și de Est, unde continuăm să alocăm capital îmbinând înțelegerea profundă a piețelor locale cu expertiza noastră globală. Așteptăm cu interes să colaborăm cu Petr, Ariel și echipa lor pentru a consolida și mai mult poziția tbi ca bancă de referință, orientată spre tehnologie, în Europa de Sud-Est”, adaugă Milan Kulich, Managing Director al Advent.

„Această achiziție se bazează pe expertiza semnificativă a Advent de investiții în instituții financiare reglementate și companii din domeniul plăților la nivel global. Considerăm că tbi bank este bine poziționată pentru următoarea etapă de creștere și ne angajăm să investim în continuare în capabilitățile sale digitale și în oferta dedicată clienților”, conchide Alfred Dersidan, Director in cadrul Advent.

tbi bank, cu sprijinul Advent, urmărește să extindă colaborarea cu cele 38.000 de magazine partenere din regiune, oferind clienților soluții financiare mai accesibile, transparente și flexibile.