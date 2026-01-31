Această evoluție a fost alimentată de creșterea numărului de „mega‑tranzacții” evaluate la 1 miliard EUR sau mai mult și de revenirea tranzacțiilor de tip large cap în sectoarele bancar, retail și minier.

Horea Popescu, Partener CMS România, declară: „Activitatea de M&A din ECE nu doar că s‑a menținut, ci a accelerat vizibil. Mega‑tranzacțiile derulate în diverse sectoare arată că investitorii aduc capital semnificativ în regiune. Piața se consolidează și se diversifică: investitorii transfrontalieri rămân activi, fondurile de private equity sunt în continuare puternic implicate, iar cumpărătorii strategici mizează pe dezvoltarea activităților lor principale. Oportunitățile din piață arată un interes tot mai clar pentru active reziliente și platforme cu potențial de creștere.

În 2025, Europa emergentă a înregistrat o creștere în activitatea de fuziuni și achiziții transfrontaliere de 22,8% totalizând 953 de tranzacții. Această evoluție a fost determinată în principal de fluxul puternic de tranzacții venite din partea investitorilor de top din SUA (126 de tranzacții), Regatul Unit (87) și Germania (71). Valoarea totală a tranzacțiilor transfrontaliere a crescut de la 23,3 miliarde EUR în 2024 la 32,2 miliarde EUR, Austria ocupând primul loc după valoarea tranzacțiilor (7,09 miliarde EUR). Sectorul farmaceutic și cel al serviciilor medicale s-au menținut printre cele mai active, susținute de o cerere structurală pe termen lung și de interesul investitorilor pentru active reziliente.

Capitalul privat rămâne un motor esențial al pieței din Europa emergentă, cu un record de 330 de tranzacții (în creștere cu 18,7%) și o valoare totală de 17,24 miliarde EUR (plus 24,2%). Cea mai mare tranzacție de private equity din ECE în 2025 a fost vânzarea Zentiva de către Advent International către GTCR, în valoare de 4,1 miliarde EUR.

În Europa emergentă, sectoarele cu cea mai mare valoare înregistrată a tranzacților au fost Finanțe și Asigurări (8,76 miliarde EUR), Industria prelucrătoare (7,06 miliarde EUR) și Imobiliare și Construcții (5,65 miliarde EUR). Raportat la numărul tranzacțiilor, cele mai mari sectoare au fost Telecomunicații și IT (285 de tranzacții), Imobiliare și Construcții (249 de tranzacții) și Industria prelucrătoare (240 de tranzacții). Toate sectoarele principale au înregistrat o creștere anuală a numărului de tranzacții.

Polonia rămâne cel mai activ jucător M&A din regiune, cu 331 de tranzacții (în creștere cu 23%) și o valoare totală care a urcat la 13,76 miliarde EUR (în creștere cu 138,3%), în principal datorită unei mega‑tranzacții, cea mai mare din regiune din anul 2025, și anume achiziția de 7 miliarde EUR prin care Erste Bank a preluat 49% din Santander Bank Polska. România s‑a clasat pe locul al doilea în regiune după numărul de tranzacții, cu o creștere de 45,5%, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Creșteri atât în numărul tranzacțiilor, cât și în valoare au fost înregistrate și în Albania, Bosnia și Herțegovina, Cehia, Serbia și Slovenia.

Rodica Manea, Partener CMS România, declară: „România a înregistrat un număr record de tranzacții în 2025, cu o creștere de 45,5% față de anul precedent. Deși valoarea totală a tranzacțiilor a avut doar o creștere de 4.3 %, până la 2,7 miliarde EUR, creșterea semnificativă a numărului tranzacțiilor confirmă interesul constant al investitorilor pentru piața locală. Activitatea a fost deosebit de intensă în Educație & Servicii de sănătate, Energie & Utilități și Real Estate & Construcții — sectoare care continuă să atragă atât investitori strategici, cât și financiari, în căutarea unor oportunități de creștere solide în România.”

Comentând perspectivele pentru 2026, Horea Popescu a declarat: „Tranzacțiile din ECE rămân atractive pentru investitorii internaționali, iar datele din 2025 indică volume dinamice și valori totale mai ridicate, susținute de tranzacții de tip large cap în sectoare cheie. Odată cu stabilizarea finanțărilor și creșterea încrederii în piață, ne așteptăm ca 2026 să aducă consolidare, mai multe achiziții transfrontaliere și investiții private equity implementate selectiv în întreaga regiune.”

Raportul CMS Emerging Europe M&A 2025/26 poate fi consultat aici.