Grupul BRD a anunțat semnarea unui contract pentru preluarea unui pachet de 99,9944% din Patria Asset Management, companie care operează pe piața românească a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Tranzacția a fost realizată prin BRD Asset Management și urmează să fie aprobată de autoritățile competente.

Piața fondurilor de investiții din România a înregistrat o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. La finalul anului 2025, activele nete totale ale pieței OPCVM au ajuns la aproximativ 39,2 miliarde de lei, dintre care fondurile locale reprezentau 36,6 miliarde de lei. În prezent, această piață deservește peste 1,1 milioane de investitori.

Reprezentanții BRD au subliniat că achiziția face parte din strategia grupului de consolidare a poziției pe piața administrării activelor și de extindere a soluțiilor de investiții disponibile pentru clienți.

„Această achiziție reprezintă un moment important în dezvoltarea Grupului BRD. Prin integrarea unui jucător de referință pe segmentul ETF, consolidăm poziția BRD Asset Management ca lider de piață și ne extindem capacitatea de a oferi soluții de investiții pe termen lung, într-un mod sustenabil. Tranzacția este pe deplin aliniată cu strategia noastră de a crea valoare pentru clienți, investitori și pentru economia României în ansamblu”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

Compania Patria Asset Management administrează în prezent cinci fonduri deschise de investiții.

Două dintre acestea sunt ETF-uri listate la Bursa de Valori București:

-ETF BET Patria–Tradeville (TVBETETF), care urmărește evoluția indicelui BET

-ETF Energie Patria–Tradeville (PTENGETF), care replică indicele BET NG

De asemenea, compania gestionează trei fonduri deschise nelistate: Patria Obligațiuni, Patria Global și Patria Stock.

ETF BET Patria–Tradeville este în prezent cel mai mare ETF din România, atât în ceea ce privește activele administrate, cât și numărul investitorilor de retail. La finalul lunii februarie 2026, fondul administra peste 1 miliard de lei și reprezenta peste 85% din piața locală de ETF-uri, având peste 41.000 de investitori.

Conducerea BRD Asset Management consideră că tranzacția va contribui la extinderea portofoliului de produse și la creșterea capacității companiei de a răspunde cererii investitorilor.

„Această tranzacție reprezintă un pas esențial pentru BRD Asset Management. Integrarea Patria Asset Management ne extinde expertiza, ne consolidează oferta de produse — în special în zona ETF — și ne întărește capacitatea de a-i servi atât pe investitorii de retail, cât și pe cei instituționali. Ea susține obiectivul nostru de a livra soluții de investiții diversificate și competitive, perfect aliniate la standardele și ambițiile Grupului BRD”, a declarat Mihai Purcărea, CEO, BRD Asset Management.

BRD Asset Management este în prezent cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din România. Compania, înființată în anul 2000, administra la finalul lunii februarie 2026 active în valoare de 9,9 miliarde de lei și gestiona 12 fonduri deschise de investiții, cu o cotă de piață de aproximativ 25%.

Grupul BRD face parte din Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Europa, cu aproximativ 119.000 de angajați în 62 de țări și peste 26 de milioane de clienți la nivel global.