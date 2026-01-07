Profesorul universitar de economie Bogdan Glavan oferă mai multe exemple de mașini cu motoare de 2.500 cmc și mai mari, comparând impozitele din România și Germania: pentru un BMW 530d 3.000 cmc din 2018, impozitul este 444 euro în România, față de 379 euro în Germania; pentru un Mazda CX-5 2.500 cmc din 2019, impozitul este egal, 198 euro, în ambele țări; pentru un Ford Kuga 2.500 cmc hibrid din 2025, impozitul în România este 194 euro, față de 134 euro în Germania; pentru un Toyota RAV4 2.500 cmc hibrid din 2025, impozitul este 194 euro în România, față de 127 euro în Germania; iar pentru un Toyota RAV4 PHEV din 2025, taxa românească este 135 euro, față de 44 euro în Germania.

Profesorul atrage atenția într-o postare realizată pe Facebook că aceste taxe sunt aplicate unor mașini de clasă medie, unele dintre cele mai populare din lume, și nu se referă la mașini de lux, poluante sau cu putere mare. Problema principală, potrivit lui, este că mașinile cu motoare termice mai mari, deși eficiente pe termen lung pentru mediu și costuri, sunt taxate mai sever.

El mai subliniază că există impozite speciale care favorizează anumite mărci de mașini, cum ar fi cele franțuzești, Renault, Citroen, Peugeot, fără ca acestea să fie mai mici, mai puțin poluante sau mai ieftine decât altele similare.

„ALERTĂ DE TERORISM FISCAL ÎN ROMÂNIA

Statul român impune taxe pe proprietate în termeni nominali(!) mai mari decât Germania și doar un retardat poate să aprecieze. V-am făcut rezumatul. Mai detaliat, pentru mașinile cu motoare de 2500 cmc și mai mari, statul român prelevă o sumă care care este egală sau mai mare cu impozitul stabilit în Germania, o țară unde veniturile populației sunt mai mari”, a scris Bogdan Glavan pe Facebook.

De exemplu, un Renault Rafale 4×4 PHEV, de 300 cp și preț de pornire 54.000 euro, plătește doar 68 de lei impozit, în timp ce o Toyota RAV4 PHEV 4×4, cu putere similară și dimensiuni apropiate, plătește 700 lei, de zece ori mai mult. Diferența se explică prin capacitatea motorului termic, Renault având unul de doar 1.200 cmc.

„Deci, pentru mașini de clasă medie, atât de medie încât vorbim despre unele din cele mai populare mașini din lume, statul român îți percepe mai mult decât Germania.

Nu vorbim despre mașini de lux – deși nici acolo nu s-ar justifica impozite mai mari. Nu vorbim despre mașini poluante. Nu vorbim despre mașini mari sau de putere mare. Vorbim despre mașini al căror singur ghinion este că funcționează cu un motor termic de capacitate mai mare – ceea ce este benefic pe termen lung pentru mediul înconjurător și pentru buzunarul cetățeanului. Așa cum există pensii speciale, în România există și impozite speciale. Posesorii de mașini franțuzești, de exemplu, Renault, Citroen, Peugeot, sunt „privilegiați”, fără ca mașinile lor să fie mai mici, mai nepoluante sau măcar mai ieftine decât altele similare. De exemplu, știți care este impozitul pentru un Renault Rafale 4×4 PHEV, 300 cp, al cărui preț oficial pleacă de la 54000 euro? 68 de lei. În schimb, pentru o Toyota RAV 4 PHEV, tot 4×4, de putere similară dar, totuși o mașină mai mică și ceva mai ieftină, plătești impozit 700 lei, adică de 10 ori mai mult. Motivul „tehnic” este acela că Renault funcționează cu un motor termic foarte mic de 1200 cmc”, a mai scris profesorul universitar de economie.

Profesorul se întreabă retoric cum este posibil ca în România să existe biruri mai mari decât în Germania și răspunde printr-o critică dură la adresa autorităților: indiferența, indolența, nesimțirea și aroganța acestora. În opinia sa, aceste practici fiscale represive contribuie la creșterea extremismului și demagogiei în România, fiind cauzate de opresiunea sistematică asupra cetățenilor onești și simpli.

„Revenind, cum este posibil ca în România să fie biruri mai mari decât în Germania? Răspunsul este unul singur. Indiferența. Indolența. Nesimțirea. Aroganța. În acest context este chiar stupid să se întrebe cineva de ce cresc extremismul și demagogia în România. Sursa creșterii lor este chiar opresiunea sistematică la care este supus omul cinstit, omul simplu”, a conchis acesta.

